महाराष्ट्र में मिलेगी कोविड नियमों में छूट, यहां पढ़ें कौन-से नियमों में हो रहा है बदलाव

प्रशासन की तरफ से ये छूट वैक्सीनेशन के आधार पर दी गयी है इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराय है उन्हें ही इन रियायतों का लाभ मिल सकेगा। (Corona Unlock In Maharashtra)

Corona Unlock In Maharashtra: कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से लगाए गए कोविड नियमों में अब धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने भी नियमों (Covid Protocol In Maharashtra) में ढील देने की घोषणा कर दी है। हालांकि, प्रशासन की तरफ से ये छूट वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) के आधार पर दी गयी है इसका अर्थ है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है उन्हें ही इन रियायतों का लाभ मिल सकेगा। (Corona Unlock In Maharashtra In Hindi.) महाराष्ट्र के मुख्‍यमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार,

राज्य में उन जिलों में कोविड से जुड़ी पाबंदियों में ढील दी जाएगी, जहां 18 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्‍सीन की 90% सिंगल डोज और 70% डबल डोज दी जा चुकी हो।

जल्द ही महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पार्क, मैदान और पर्यटन स्थलों को फिर से लोगों के लिए खोले जा सकते हैं।

राज्य में सार्वजनिक पार्क, मैदान और पर्यटन स्थलों को फिर से लोगों के लिए खोले जा सकते हैं। वहीं, ब्यूटी पार्लर, स्पा, सैलून के अलावा स्विमिंग पूल और वॉटर पार्क्स को भी उनकी 50 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गयी है।

विवाह समारोहों में अधिकतम 200 लोगों को बुलाया जा सकता है। ऐसे शादी के समारोह जो खुली जगहों जैसे मैदान, पार्क्स या लॉन में हो रही हों और बैंक्वेट हॉल (बंद स्थानों) में मेहमानों को बुलाने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार, 200 लोग या उस जगह की क्षमता का 25 फीसदी को आधार बनाया जाएगा। इनमें से जो भी संख्या कम होगी उसी के अनुसार, मेहमानों को बुलाने की अनुमति मिलेगी।

राज्य में रेस्तरां, थिएटर 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगें।

वहीं, राज्य के कई शहरों से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) हटाने की घोषणा कर दी गयी है।

(Night Curfew) हटाने की घोषणा कर दी गयी है। वहीं, स्थानीय पर्यटन स्थल.अभ्यारण, पब्लिक पार्क आदि अपनी सामान्य समय-सारणी के अनुसार अब लोगों के लिए खोले जा रहे हैं।

साप्ताहिक बाजार अपने सामान्य समय के अनुसार खोले और बंद किए जाएंगे।

वहीं, खेल से जुड़े आयोजनों जैसे मैचेस या घोड़ों की दौड़ आदि, दर्शकों की 25 फीसदी उपस्थिति के साथ आयोजित की जा सकेंगी।

