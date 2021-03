Delhi Corona Cases Today in Hindi: देश के कई राज्यों में इन दिनों कोरोना (Coronavirus Outbreak in india) का कहर दोबारा से बढ़ने लगा है। साथ ही राष्ट्र की राजधानी दिल्ली में भी पिछले 24 घंटों में डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली (Delhi) में मंगलवार को लगभग 1,101 कोरोना से संक्रमित लोग पाए गए। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोनावायरस के मामले आठ राज्यों में सबसे ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र सबसे पहले नंबर है। उसके बाद गुजरात, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में भी कोरोना के मामले बढ़ने से स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में लगभग 47,262 नए मामले दर्ज हुए हैं। नवंबर के बाद से यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा दैनिक मामला है। अब देश में कुल मामले बढ़कर 1,17,34,058 हो गए हैं। 11 नवंबर के बाद से यह सबसे बड़ा दैनिक मामला है। 11 नवंबर को देश में 47,905 मामले दर्ज हुए थे। इससे पहले मंगलवार को मामली गिरावट के साथ 40,715 मामले दर्ज हुए थे और उससे पहले के 12 दिनों में कोरोना मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी। दिल्ली की बात करें, तो यहां भी लगातार मामलों में बढ़ोतरी दर्ज (Delhi Corona Cases Today) की जा रही है। Also Read - Coronavirus In India: देश में 133 दिन बाद टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, 1 दिन में आए इतने हजार केस

दिल्ली में जिस तरह से कोरोनावायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए दिल्ली सरकार काफी अलर्ट हो गई है। सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, मेट्रो, धार्मिक स्थल इन चार जगहों को कोरोना के प्रसार का ”सुपर स्प्रेडर” कहा है। ऐसे में सभी डीएमएस को क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। Also Read - दिल्ली में कोरोनावायरस का दोबारा बढ़ रहा है प्रकोप, पिछले 24 घंटों में आए 1,101 नए मामले, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मना पाएंगे होली

In wake of the increasing number of #COVID19 cases, cinema halls, malls, metro and religious place have been called ‘super spreader’ areas. All DMS have been instructed to increase surveillance in areas: Delhi Government

— ANI (@ANI) March 24, 2021