ब्रिटेन से आए कोरोना के नए वेरिएंट ने एक बाद फिर से दुनियाभर के लोगों को चौंका दिया है। सोचने की बात यह है कि ब्रिटेन से आए कोरोना पॉजिटिव लोग देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। दरअसल, असम के बाद अब त्रिपुरा में ब्रिटेन से लौटे एक और व्यक्ति कोरोनावायरस से संक्रमित पाया गया। हालांकि, अधिकारियों ने कहा कि उसका नमूना पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) को भेजा गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह उत्परिवर्ती कोरोनावायरस स्ट्रेन से संक्रमित थे, जिसने यूरोपीय देश को चुनौती दी है।

त्रिपुरा के कोविड-19 निगरानी अधिकारी दीप देबबर्मा ने बताया कि ब्रिटेन के स्वदेश लौटने वाले अभी होम आइसोलेशन में हैं और मंगलवार को एनआईवी से उनके सैंपल की रिपोर्ट आने की उम्मीद है। त्रिपुरा में कोरोना के अब तक 33,237 मामले सामने आए हैं, जबकि 382 लोग इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो चुके हैं।

असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमांता बिस्वा सरमा ने इससे पहले गुवाहाटी में कहा था कि हाल ही में ब्रिटेन से करीब 102 लोग असम आए हैं और उनमें से एक कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया और उसका नमूना पुणे के एनआईवी को भेजा गया है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या यह कोविड-19 के नए वायरस का मामला तो नहीं है।

मेघालय में ब्रिटेन से किसी भी व्यक्ति के राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने उन लोगों से भी आग्रह किया है जो हाल ही में ब्रिटेन से लौटे हैं, वे अलगाव में रहें और अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करें। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मेघालय में अब तक ब्रिटेन की यात्रा इतिहास वाले पांच लोगों का पता चला है और स्वास्थ्य कर्मी अपने लक्षणों को बारीकी से देख रहे हैं।