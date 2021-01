यूके से आया कोरोना का नया वेरिएंट (UK variant) काफी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। देखते ही देखते कोरोना वायरस स्‍ट्रेन (Corona Virus Dtrain) हमारे देश के अलग-अलग राज्‍यों में पहुंच चुका है। बुधवार को चेन्नई में कोरोना वेरिएंट के 3 नये मरीज मिले हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव डॉ राधाकृष्णन ने इस बात की जानकारी दी। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की खबर के अनुसार देशभर में कोरोना के नये वेरिएंट के कुल मामले 71 हो चुके हैं। Also Read - New Corona Strain in India: भारत में बढ़ रहे हैं अत्यधिक संक्रामक नए कोरोना स्ट्रेन के मामले, 20 नए मामले आए सामने, संक्रमितों की संख्या हुई 58

ऐसा नहीं है कि कोरोना का नया वेरिएंट यूके से सिर्फ भारत में आया है। बल्कि यह कई देशो में अपने पैर पसार चुका है। ऐसे में विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) ने दुनिया को खबरदार करते हुए कहा कि कोरोना वेरिएंट अब तक दुनिया के 41 देशों में दस्‍तक दे चुका है। गौरतलब है कि 14 दिसंबर को ब्रिटेन सरकार ने घोषणा की थी कि देश में एक नए कोरोना वायरस ने दस्‍तक दिया है। इस घोषणा के केवल 4 सप्‍ताह बाद ही इस वेरिएंट के मरीज 41 देशों में मिले। इस खबर के बाद कई मुल्‍कों ने ब्रिटेन की यात्रा को स्‍थगित कर दिया है। भारत में भी फिलहाल ब्रिटेन के लिए हवाई यात्रा बंद है।

Two hotels in Chennai had a slight increase in COVID19 cases but there also cases have come down drastically. Sample testing is being done across many hotels: Tamil Nadu Health Secretary Dr Radhakrishnan in Chennai yesterday https://t.co/CRISFk1AER

