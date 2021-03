Coronavirus Cases in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण (Corona MP Update) तेजी से बढ़ रहा है। सरकार की ओर से एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बावजूद मरीजों की संख्या 11 सौ को पार कर गई है। सबसे ज्यादा 309 मरीज इंदौर में मिले हैं। वहीं भोपाल में भी मरीजों का आंकड़ा तीन सौ की तरफ बढ़ रहा है। राज्य में बीते एक सप्ताह में कोरोना के संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है, आंकड़ा हर रोज (Corona MP Update in Hindi) बढ़ रहा है। दो प्रमुख नगरों भोपाल व इंदौर में रात का कर्फ्यू जारी है तो नौ अन्य जिलों में बाजार रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक बंद रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही मास्क का उपयोग न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कई जिलों में निषेधाज्ञा लागू की जा चुकी है। वहीं कोरोना के लिए तय गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। Also Read - देश में दोबारा बढ़ा कोरोनावायरस का खतरा, दक्षिण अफ्रीका, यूके, ब्राजील के न्यू कोरोना म्यूटेंट के मिले 400 संक्रमित

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना बुलेटिन के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 1140 हो गई है, इंदौर में 309, भोपाल में 272 मरीज पाए गए हैं, वहीं जबलपुर में 97 और बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन, दमोह, मंदसौर, देवास, बड़वानी, नीमच, छिंदवाड़ा, विदिशा, बैतूल, रीवा, रतलाम, उज्जैन, खरगोन, सागर, ग्वालियर में मरीजों की संख्या दहाई में पहुंच चुकी है।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश (Corona MP Update in Hindi) के बीच चलने वाली बसों के आवागमन पर रोक लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मेलों, होली के आयोजन, भगोरिया, गेर आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। सामाजिक आयोजनों में भी क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों के समागम को प्रतिबंधित किया गया है।

राज्य के अनेक हिस्सों में बड़ी संख्या में होली त्योहार के मौके पर श्रमिक पैतृक ग्रामों और नगरों में लौटेंगे। सरकार का प्रयास है कि यह मजदूर वापस संक्रमण प्रभावित जिलों को वापस न लौटें इसके लिए मनरेगा तथा अन्य योजनाओं में पर्याप्त रोजगार देने की व्यवस्था की जा रही है।

