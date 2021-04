Lockdown in Maharashtra: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र में फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। शुक्रवार रात एक फेसबुक लाइव कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मुख्यमंत्री ने राज्य की जनता को संबोधित किया। इस वीडियो में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने राज्य में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति नहीं संभली तो कुछ दिनों बाद लॉकडाउन लगाया जा सकता है। ( Lockdown in Maharashtra update in hindi) Also Read - महाराष्ट्र में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण का कहर, 3 दिनों में 1 लाख नए मामले आए सामने

गौरतलब है कि महाराष्ट्र राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। प्रतिदिन संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले महाराष्ट्र और राजधानी मुंबई से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए, बार-बार अटकलें लगायी जा रही हैं कि जल्द ही राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लग सकता है। लेकिन, इससे पहले मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा था राज्य में लॉकडाउन को केवल एक पर्याय के तौर पर देखा जा रहा है।

वहीं, आज अपने फेसबुक लाइव में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आज लॉकडाउन का ऐलान नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका संकेत ज़रूर दे रहा हूं। अगर राज्य में कोविड की स्थिति यूं ही बनी रही तो आनेवाले 15 दिनों में राज्य में ज़रूरी स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी भी हो सकती है। ऐसे में लॉकडाउन के अलावा कोई और रास्ता नहीं बच पाएगा।

गौरतलब है कि इस फेसबुक लाइव से पहले मुख्यमंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य अधिकारिय़ों और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी की थी। उनसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद ही मुख्यमंत्री लाइव गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आनेवाले 2 दिनों में सरकार कुछ कड़े कदम उठाने से जुड़े फैसले कर सकती है और गाइडलाइंस की घोषणा उसी के साथ की जाएगी।

अपने संबोधन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि, राज्य में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में रोज़ाना 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस लिहाज से महाराष्ट्र सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य में डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जहां जी-जान से लोगों को इस जानलेवा संक्रमण से बचाने में लगे हैं वहीं, कई डॉक्टर, नर्सेस और मेडिकल स्टाफ भी कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं।

There could be a shortage of healthcare infrastructure if the COVID19 situation deteriorates: Maharashtra CM Uddhav Thackeray pic.twitter.com/Pe8n7wju84

— ANI (@ANI) April 2, 2021