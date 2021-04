Corona Latest Update in UP in Hindi: उत्तर प्रदेश में कोरोना (Corona Cases in UP) से हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 195 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इसके अलावा 34,379 नए मरीज मिले। वहीं, राजधानी लखनऊ में गुरुवार को 5239 नए संक्रमित मिले। इसके साथ ही 19 लोगों ने दम तोड़ा। यहां पर एक्टिव केस अभी भी 54967 हैं। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद के अनुसार, 34379 नए मामले सामने आने के साथ ही 16514 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 259810 हैं। Also Read - विशेषज्ञ ने कहा, रेमडेसिविर जीवन रक्षक नहीं महज एक एंटी वायरल, जान बचाने के लिए मुंहमांगी कीमत देना बेकार

प्रयागराज में तेजी से बढ़ रहा है मौत का आंकड़ा

लखनऊ के बाद प्रयागराज में 2013 संक्रमित मिले हैं। यहां पर मौत का आंकड़ा काफी तेजी से बढ़ रहा है। प्रयागराज में 18 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी में 1813 संक्रमित मिले जबकि दस लोगों का निधन हो गया। कानपुर में 18 लोगों की मौत हो गई, बीते 24 घंटे में यहां पर 1516 नए संक्रमित मिले हैं। मेरठ में 1684, गोरखपुर में 1136 व गाजियाबाद में 1023 नए संक्रमित मिले हैं। गौतमबुद्धनगर में 24 घंटे में 11 लोगों की मौत हुई जबकि यहां पर नए संक्रमित 530 हैं। इनके अलावा मुरादाबाद में 870, बरेली में 865, झांसी में 823, मिजार्पुर में 777, चंदौली में 713, गाजीपुर में 657, जौनपुर में 598 तथा सुलतानपुर में 24 घंटे में 569 नए संक्रमित मिले हैं। Also Read - विशेषज्ञ का दावा, भारत से नहीं जाएगा अगले 2-3 वर्षों तक कोरोना, खुद को करना होगा तैयार

एक दिन में हो रही है 1,96,889 सैम्पल की जांच

उन्होंने बताया कि एक दिन में कुल 1,96,889 सैम्पल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 3,90,89,449 सैम्पल की जांच की गई, जिसमें पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 34,379 नए मामले आए हैं। प्रदेश में विगत 24 घंटों में 16,514 लोग तथा अब तक कुल 7,06,414 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 2,05,000 लोग होम आइसोलेशन में हैं। सर्विलांस टीम के माध्यम से 2,21,854 क्षेत्रों में 5,57,464 टीम दिवस के माध्यम से 3,30,21,200 घरों के 15,96,53,764 जनसंख्या का सर्वेक्षण किया गया है। Also Read - कोरोनावायरस के सारे रिकॉर्ड हुए ध्वस्त, 24 घंटे में 3.14 लाख नए मामले, कोरोना से हार गई 2,104 जिंदगियां

उत्तर प्रदेश में तेजी से चल रहा है कोविड वैक्सीनेशन कार्य

प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य लगातार चल रहा है। प्रदेश में जो लोग 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वे अपना कोविड वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। अब तक 94,70,345 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई तथा पहली डोज लेने वालों में से 18,14,824 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई है। इस प्रकार कुल 1,12,85,169 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। इससे पहले, बुधवार को यूपी में कोरोना के 33214 नए मरीजों की पुष्टि हुई थी। 24 घंटे में कोरोना से 187 लोगों ने दम तोड़ दिया था।

कोरोनावायरस से संक्रमण के कहर के बीच में ही वैक्सीनेशन का काम भी गति पकड़ चुका है। प्रदेश (Corona Latest Update in UP in Hindi) में सपोर्ट मेडिकल स्टॉफ की कम होने के कारण भी वैक्सीनेश गति पकड़ चुका है। अब तक प्रदेश में 94,70,345 लोग वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं। इनमें से 18,14,824 लोग वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। प्रदेश सरकार अब 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का एक मई से टीकाकरण कराने जा रही है।

Yogi Adityanath: योगी आदित्‍यनाथ का बड़ा ऐलान, उत्‍तर प्रदेश में बिना डॉक्‍टर के पर्चे के नहीं मिलेगी ऑक्‍सीजन

स्रोत: (IANS Hindi)