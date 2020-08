Oxygen deficiency in corona patient : कई कोरोना रोगी स्वस्थ होने के बाद भी ऑक्सीजन की कमी (Oxygen deficiency in healthy corona patient) जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कोरोना निगेटिव (Corona negative) हो चुके कई व्यक्तियों की ऑक्सीजन स्तर कम होने से मौत भी हुई है। दिल्ली (Delhi) में ऐसे व्यक्तियों के लिए दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करवाएगी। कोरोना निगेटिव आने के बाद अस्पताल से घर चले गए जिन लोगों का ऑक्सीजन स्तर नीचे चला जाता है, उनके लिए अगले सप्ताह से दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया (Oxygen for corona patient) जाएगा। Also Read - पीएम मोदी ने कहा, भारत में कोविड-19 के 3 वैक्सीन परीक्षण के चरण में

दिल्ली में कोरोना से हो चुकी है 4178 व्यक्तियों की मौत

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोनावायरस (Coronavirus in Delhi) से अब तक 4178 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “अगले सप्ताह से हम दिल्ली में एक और काम करने जा रहे हैं। दिल्ली में कुछ मरीज ऐसे सामने आए हैं, जिनमें कोरोना तो निगेटिव हो गया है, वे अस्पताल से घर आ गए हैं, लेकिन तीन-चार दिन के अंदर अचानक ऑक्सीजन स्तर नीचे (Oxygen for corona patient) चला गया और उनकी मौत हो गई।” Also Read - अध्ययन में खुलासा, हृदय रोग से ग्रसित कोविड-19 संक्रमितों के मरने की आशंका अधिक

मुख्यमंत्री ने कहा, “अब ऐसे मरीज, जिनका घर आने के बाद ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, उनके घर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाने का काम करने वाले हैं। होम आइसोलेशन का मॉडल दिल्ली ने पूरे देश को दिखाया, इसकी वजह से काफी फायदा हुआ। हमारे अस्पताल के बेड खाली हो गए।” Also Read - कोरोना निगेटिव आने के बाद होम आइसोलेशन में रहेंगे अमित शाह, क्या है होम आइसोलेशन एवं इसके नियम?

क्वारंटीन सेंटर और हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं लोग

दिल्ली सरकार के मुताबिक, लोग अपने घर के अंदर इलाज कराना चाहते हैं। यदि कोई जरा सा बीमार हो जाए या एसिम्टोमैटिक हो जाए, तो वह अस्पताल नहीं जाना चाहता। उसे क्वारंटीन सेंटर भी जाने से डर लगता है, इसलिए वो जांच ही नहीं कराना चाहता। कई राज्यों के अंदर इसलिए लोग जांच ही नहीं कराते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जांच के बाद रिपोर्ट एसिम्टोमैटिक (Asymptomatic) आ गई, तो सरकार उन्हें उठाकर क्वारंटीन सेंटर में डाल देगी। कोई भी 14-14 दिनों तक क्वारंटीन सेंटर में नहीं रहना चाहता। यह होम आइसोलेशन का मॉडल पूरे देश के अंदर दिल्ली ने दिया।

केजरीवाल ने कहा, “दिल्ली के दो करोड़ लोगों के अनुशासन, मेहनत और लगन की बदौलत कोरोना नियंत्रण में है। हमें अभी लंबी लड़ाई जीतनी है। आज पूरी दुनिया में दिल्ली मॉडल केस स्टडी बना हुआ है। इस दौरान कोरोना योद्धाओं ने बहुत पुण्य का काम किया। उन्होंने लोगों की जान बचाई। मैं उन सभी लोगों को नमन करता हूं।”

पीएम मोदी ने कहा, भारत में कोविड-19 के 3 वैक्सीन परीक्षण के चरण में