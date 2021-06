कोविड महामारी को डेढ़ साल हो गया है और इस महामारी में केवल वायरस से संक्रमित होने का ही डर नहीं बल्कि लोगों को खाने के लिए किस प्रकार पैसे कमाने पड़ेंगे इस बात का भी डर है। इस समय में लोगों को रोजगार छीन जाने की चिंता, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर होने की चिंता और घर पर ही बंद रहने से तनाव बढ़ गया है। हम अपने दोस्तों और प्रीत जनों से मिल कर बातें नहीं कर पा रहे हैं और एक घुटन भरा माहौल चारों ओर फैला हुआ है जिस कारण किशोर और युवा वर्ग तनाव से सबसे अधिक परेशान है। Also Read - क्या Covid-19 पेशेंट को फेरेटिन टेस्ट कराना चाहिए? जानें Ferritin Test क्या है और यह क्‍यों है जरूरी

द लसेंट में छपी हुई रिपोर्ट

एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी ने 13 से 18 वर्ष तक के किशोर और किशोरियों को मानसिक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। और लड़कियों में तनाव लड़कों के मुकाबले और अधिक पाया गया है। इस स्टडी को करने के लिए 59000 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। इसमें किशोरों से पूछा गया कि वह इस दौरान कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या वह शराब आदि का सेवन कर रहे हैं? इस शोध से पता चला कि किशोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है।

तनाव को नियंत्रित कैसे करें?