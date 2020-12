Corona Cases in India: जुलाई के बाद पहली बार भारत में कोरोना के 20 हजार से भी कम हुए दैनिक मामले दर्ज।

Corona Cases Latest Update in India: जुलाई के बाद पहली बार भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) के सबसे कम मामले (Corona Cases in India) दर्ज किए गए। मंगलवार को देश में कोविड-19 के 19,556 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 1,00,75,116 हो गई। इसी दौरान देश में कोविड-19 से 301 मौतें हुई, जिसके बाद मौतों का कुल आंकड़ा 1,46,111 तक पहुंच गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। देश में पिछले 24 घंटों में 30,376 मरीज इस बीमारी से ठीक हुए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 96,36,487 हो गई है। फिलहाल देश में 2,92,518 मरीज सक्रिय रूप से संक्रमित हैं। रिकवरी रेट 95.65 फीसदी है, जबकि मृत्यु दर 1.45 प्रतिशत है। Also Read - ब्रिटेन में नया कोरोना वायरस मिलने के बाद महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, 6 महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य

इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) के मुताबिक, भारत में कुल नमूनों की जांच की संख्या 16,31,70,557 हो गई है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 10,72,228 नमूनों की जांच शामिल है। Also Read - Covid-19 Death Risk: 30 साल से कम उम्र वालों के लिए लगातार बढ़ रहा है कोविड-19 से मौत का खतरा, स्टडी में पता चले कारण

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य

महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बना हुआ है। देश में 70 प्रतिशत मामले दस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिल रहे हैं, जिनमें महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल है। Also Read - Corona New Strain: ब्रिटेन में मिला कोरोना का नया स्ट्रेन, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, घबराने की जरूरत नहीं

