Corona Cases Last 24 Hours India: देश में कोरोना (Coronavirus latest Update in India) को लेकर जो स्थिति दोबारा बनती जा रही है, उसे देखकर लग रहा है जैसे एक बार फिर कोरोना (Coronavirus) अपने पैर तेजी से पसार रहा है। हर दिन कोरोना के संक्रमित मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अक्टूबर 2020 के बाद से पहली बार कोरोनावायरस के 53,476 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद से भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर लगभग 1,17,87,534 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) का कहना है कि सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र और पंजाब से सामने आ रहे हैं। पिछले साल की बात करें, तो 22 अक्टूबर को देश में एक दिन में 54,366 मामले दर्ज हुए थे। कोरोना के कारण लगातार बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और लगातार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर काम कर रही है। Also Read - दिल्‍ली में एक बार फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड, सिर्फ 1 दिन में हुई इतने लोगों की मौत

24 घंटों में हुई 251 लोगों की मौंत (Corona Cases Last 24 Hours India)

पिछले 24 घंटों में जहां 54 हजार कोरोना (Corona cases in india) के नए मामले दर्ज हुए हैं, तो वहीं 251 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, जिससे देश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,60,692 हो गया है। एक्टिव कोरोना केसेस अभी भी भारत में लगभग 3,95,192 है। पिछले एक दिन में लगभग 26,490 लोग कोरोना से स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जिसके बाद अब तक ठीक हुए कुल लोगों की संख्या 1,12,31,650 हो गई है। इस बीच बुधवार को 10,65,021 नमूनों का परीक्षण किया गया। Also Read - अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर ने कोरोना के इलाज के लिए ओरल पिल का परीक्षण किया शुरू

गौरतलब है कि देश में सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान 16 जनवरी से शुरू हुआ था। इसके तहत अब तक 5.31 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। कुछ ही दिनों पहले सरकार ने 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों को भी टीकाकरण करने की घोषणा कर दी है। Also Read - देश के इस राज्य में पाए गए ब्रिटेन स्ट्रेन के सबसे अधिक मामले, सरकारी आंकड़ों में सामने आया भारत में कोरोना संक्रमण का हाल

मुंबई में एक दिन में 5 हजार से अधिक नए मामले

वहीं, पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोविड-19 (Coronavirus in Maharashtra) के मामले सामने आ रहे हैं। बृहनमुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (बीएमसी) के अनुसार, मुंबई में कोरोना के 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। शहर ने 5,185 नए मामले दर्ज किए, जो 21 मार्च की सर्वाधिक संख्या 3,779 से भी अधिक है। यहां कोरोना के कुल मामले 3,74,611 है, जो देश में सबसे अधिक है। मुंबई में अभी 30,760 एक्टिव केसेस हैं और 6 लोगों की मौत हो गई है। यदि जल्द से जल्द कोरोना पर काबू ना पाया गया, तो स्थिति बेहद ही खराब हो सकती है।

स्रोत: (IANS Hindi)