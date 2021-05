कोरोना का कहर भारत के हर राज्‍य पर बरस रहा है। दक्षिणी राज्‍य तमिलनाडु और केरल की सरकार ने भी कोरोना केस बढ़ने के कारण कम्‍प्‍लीट लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। तमिलनाडु में जहां 10 मई से 24 मई तक पूर्णबंदी (Lockdown in Tamil Nadu) की घोषणा हुई है। तो वहीं, केरल में 8 मई से 16 मई की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown in Kerala) का हुआ है। इसके साथ ही 7 मई की शाम से हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन लग चुका है जो 16 मई तक लागू रहेगा। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी ने मिनी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। बता दें कि भारत में कोरोना केस हर दिन आसमान छू रहे हैं। पिछले 24 घंटे में चार लाख से भी ज्यादा कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं और 4,187 लोगों ने कोविड के कारण अपनी जान गवाई है। Also Read - Himachal Pradesh Lockdown: हिमाचल प्रदेश भी हुआ लॉक, 7 मई से 16 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू

तमिलनाडु मे लॉकडाउन के दौरान क्‍या पाबंदियां होंगी? (Lockdown in Tamil Nadu in hindi)

तमिलनाडु की सरकार ने 14 दिनों का लॉकडाउन लगाया है। 10 मई की सुबह 4 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा जो 24 मई की सुबह 4 बजे तक जारी रहेगा। 1 दिन में 24,000 कोरोना केस आने के अगले दिन ही मुख्‍यमंत्री एमके स्टालिन ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। इस दौरान राज्‍य में केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। तमिलनाडु में राशन की दुकानें, किराना और मांस की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी। यदि बाहर का कोई व्‍यक्ति राज्‍य में प्रवेश करता है तो उसे पहले ई-रजिस्ट्रेशन कराना होगा। टूरिस्‍ट प्‍लेस पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। बता दें कि तमिलनाडु उन राज्‍यों में से एक हैं जहां कोरोना के 1 लाख से ज्‍यादा एक्टिव केस हैं।

केरल मे लॉकडाउन के दौरान क्‍या पाबंदियां होंगी? (Lockdown in Kerala in hindi)

केरल के मुख्‍यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्‍य में लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। जो 8 मई से लागू होगा और 16 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। केरल में बुधवार को कोरोना के 41,953 मामले दर्ज हुए थे। इसके बाद सरकार ने मीटिंग की और स्थिति को गंभीर बताते हुए लॉकडाउन की घोषणा कर दी। लॉकडाउन के दौरान राज्‍य में केवल जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी।

हिमाचल सरकार ने भी लगाया 10 दिनों का लॉकडाउन (Lockdown in Himachal Pradesh in hindi)

हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी कोरोना केस बढ़ने के कारण 7 मई की रात से लॉकडाउन का ऐलान किया है जो 16 मई तक लागू रहेगा। 10 दिनों के लॉकडाउन के साथ राज्‍य में धारा 144 भी लागू होगी। सूत्रों का कहना है कि कोरोना की गंभीरता को देखते हुए सरकार कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol in hindi) का सख्‍ती से पालन कराने वाली है। यदि कोई व्‍यक्ति नियमों की अवहेलना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाई होगी।