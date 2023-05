कोरोना महामारी के पूरे 1 साल बाद महाराष्ट्र में दोबारा से खुले कॉलेज, बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस

एक साल बाद खुलेंगे मुंबई के कॉलेज।

आज (20 अक्टूबर) से महाराष्ट्र में कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। ब्रिहन्मुंबई नगर निगम ने सभी कॉलेजों के लिए कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं।

Colleges reopened in Maharashtra: कोरोना महामारी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य देश में महाराष्ट्र ही रहा है। हालांकि, अब यहां भी कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। बहुत दिनों बाद राज्य में कोरोनावायरस के नये मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। दो दिन पहले ही महाराष्ट्र में कोरोना के कारण एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होने की खबर सामने आई, जो एक पॉजिटिव संकेत है। राज्य सरकार अब धीरे-धीरे अनलॉक प्रक्रिया (Covid Unlock) के तहत कई चीजों को फिर से खोलने के लिए नई गाइडलाइंस (New Covid Guidelines In Maharashtra in Hindi) जारी कर रही है। आज (20 अक्टूबर) महाराष्ट्र में कॉलेज खोल दिए गए हैं। हालांकि, इसके लिए स्टूडेंट्स को कुछ गाइडलाइंस (BMC issued guidelines) का पालन भी करना होगा। ब्रिहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने सभी कॉलेजों के लिए कोविड-19 सेफ्टी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसका मतलब यह होगा कि मुंबई विश्वविद्यालय के कॉलेज फिर से खुलेंगे और छात्र ऑफलाइन लेक्चर के लिए कैंपस जा सकते हैं।

कोरोना महामारी के पूरे एक वर्ष बाद मुंबई के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए दोबारा से खुल रहे हैं। हालांकि, फरवरी में ग्रामीण इलाकों में कुछ कक्षाएं फिर से शुरू हुईं थीं, लेकिन पूरे मुंबई में सभी कॉलेज आज से खोल दिए गए हैं। जैसा कि दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, यह बात भी सामने आ रही है कि अधिकांश कॉलेज पहले स्नातकोत्तर (Postgraduate), पीजी (PG) छात्रों के लिए ही कॉलेज पहले खोलेंगे। हालांकि, कॉलेज जाने से पहले छात्रों को अपने संबंधित कॉलेज से अनुमति लेने की प्रतीक्षा करनी होगी।

भले ही बीएमसी ने कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी हो, लेकिन ऐसी संभावना हो सकती है कि तैयारियों के कारण कॉलेजों को फिर से शुरू होने में थोड़ा समय लग सकता है। सभी छात्रों को यह भी जान लेना जरूरी है कि सिर्फ मुंबई के ही कॉलेजों को दोबारा नहीं खोला जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्रके सभी कॉलेज खुल रहे हैं। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र के सभी कॉलेजों को दोबारा खोलने की हरी झंडी दे दी थी कि वे पूरी तरह से टीकाकरण वाले छात्रों के लिए कॉलेज खोल सकते हैं। हालांकि, अब यह पूरी तरह से कॉलेज प्रशासन पर निर्भर करता है कि वे आज से कॉलेज खोलेंगे या कुछ दिनों बाद। बहुत जल्द मुंबई में दोबारा हॉस्टल खोलने के लिए भी गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएंगे।

महाराष्ट्र में कॉलेज दोबारा खोलने के लिए बीएमसी की गाइडलाइंस (BMC issued Guidelines)

50% की क्षमता से शुरू होंगी क्लासेस

ऑफलाइन क्लासेस के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके स्टूडेंट्स ही जा सकेंगे कॉलेज। हालांकि, यह नियम 18 वर्ष से कम उम्र वाले छात्र-छात्राओं पर लागू नहीं होगा।

यदि कोई छात्र अभी भी टीका नहीं लिया है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस के लिए कैंपस जाना चाहता है, तो कॉलेज के प्रिंसिपल की यह जिम्मेदारी है कि वे नजदीकी वार्ड ऑफिस से संपर्क करके कॉलेज परिसर में वैक्सीनेशन के लिए एक विशेष शिविर आयोजित करें।

हालांकि, पढ़ाया अभी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से जाएगा।

