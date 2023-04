Viral Fever In UP: यूपी में नहीं थम रहा वायरल फीवर, सीएम योगी ने फिरोजाबाद भेजी 15 डॉक्‍टर्स-एक्‍सपर्ट की टीम

फिरोजाबाद जिले में अबतक वायरल डिजीज और बुखार के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 99 बच्‍चे हैं.

3 हफ्तों के अंदर यह तीसरी राज्य स्तर की टीम है जो फिरोजाबाद (Dengue and Fever Cases In Firozabad) का दौरा करने गई है। बता दें कि जिले में अबतक वायरल डिजीज और बुखार के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 99 बच्चे हैं।

उत्‍तर प्रदेश में वायरल फीवर (Viral Fever In Uttar Pradesh) का कहर जारी है। यूपी का फिरोजाबाद जिला वायरल फीवर और डेंगू से सबसे ज्‍यादा प्रभावित जिला साबित हो रहा है। यहां जवानों समेत बच्‍चों में भी वायरल फीवर और डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरल डिजीज और डेंगू की स्थिति का मुआयना लेने के लिए मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने हाल ही में 10 डॉक्‍टर्स और 5 हेल्‍थ एक्‍सपर्ट की टीम फिरोजाबाद भेजी है। 3 हफ्तों के अंदर यह तीसरी राज्‍य स्‍तर की टीम है जो फिरोजाबाद (Dengue and Fever Cases In Firozabad) का दौरा करने गई है। बता दें कि जिले में अबतक वायरल डिजीज और बुखार के कारण 130 लोगों की मौत हो चुकी है जिसमें से 99 बच्‍चे हैं।

हरकत में आए सीएम योगी

नई टीम का नेतृत्व वेक्टर जनित रोग के राज्य निदेशक जीएस वाजपेयी करेंगे। इसमें करीब 1 हफ्ते तक फिरोजाबाद में कैंप लगेगा जिसमें अस्‍पतालों में भर्ती मरीजों को मॉनिटर किया जाएगा। बुधवार को हुई बैठक में सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अस्‍पतालों को वो सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिनकी उन्‍हें जरूरत है। सीएम ने ये भी कहा कि यदि अस्‍पतालों में डॉक्‍टर्स की कमी है या स्‍पेशल बीमारी के लिए डॉक्‍टर्स नहीं है तो तो वो भी भेजे जाएं। सीएम ने प्रभावित क्षेत्रों में साफ-सफाई और फॉगिंग को तेज करने के भी आदेश दिए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। स्थिति ये है कि एक मेडिकल कॉलेज के 18 बेडों वाले एमरजेंसी वॉर्ड में 36 गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है और 459 अन्य में डेंगू के लक्षण दिखने वाले मरीजों का इलाज डेजिगनेटिड वॉर्ड में चल रहा है। इनमें दो तिहाई बच्चे हैं।

वायरल फीवर के शुरुआती लक्षण

तेज दर्द

गले में दर्द

शरीर में दर्द

खांसी होना

कमजोरी होना

भूख की कमी

डिहाइड्रेशन, आदि।