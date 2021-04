दिल्‍ली में कोरोनावायरस की रफ्तार को काबू में करने के लिए मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ग्राउंड में उतर गए हैं। सोमवार को अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर सीएम ने कोरोना को कंट्रोल करने के विषय में एक खास मीटिंग की है। मीटिंग के बाद संवाददाताओं के साथ बातचीत में उन्‍होंने कहा कि उनकी सरकार ने कोरोना के खिलाफ कई सख्‍त कदम उठाने का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार दिल्‍ली के प्राइवेट और सरकारी अस्‍पताल (Bed in Private, Govt Hospitals in Delhi) में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि वो सरकारी और प्राइवेट अस्‍पतालों में जल्‍द ही बेडों की संख्‍या बढ़ा पाएंगे। साथ ही उन्‍होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना को रोकने में उनका साथ दें। उन्‍होंने कहा “प्‍लीज प्‍लीज कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जब तक बहुत जरूरी न हो तब तक अस्‍पतालों में न जाए, अपने घरों में ही रहें। अगर आपके वैक्‍सीन लगाने योग्‍य हैं तो टीका जरूर लगवाएं। Also Read - CM केजरीवाल ने दी लॉकडाउन की चेतावनी, कहा- अस्पताल में बेड की कमी हुई तो लगेगा लॉकडाउन

Held review meeting. We r taking several steps to increase beds in both pvt and govt sectors. Urge everyone to cooperate. Also Read - दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते नहीं होगा लॉकडाउन, केजरीवाल ने कहा-लगेंगे नए प्रतिबंध

1. Pl pl follow covid protocols Also Read - Coronavirus in Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ खुद उतर रहे हैं ग्राउंड में, कोरोना के खिलाफ उठाने जा रहे हैं ये कदम

2. Don’t rush to hospital unless necessary

3. Go n vaccinate if u r eligible

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 12, 2021