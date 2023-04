डब्ल्यूएचओ की चेतावनी: दुनिया में तेजी से फैल रहे हैजा से मर रहे 3 गुना ज्यादा लोग, ध्यान नहीं दिया तो स्थिति हो सकती है भयावह

cholera outbreak in the world: कोरोना और मंकीपॉक्स जैसी बीमारियों के बीच कई अलग-अलग बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। लेकिन इस दौरान ऐसी खतरनाक बीमारी फैल रही है, जिससे 3 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में लगातार फैल रहे हैजा ने डब्ल्यूएचओ को चिंता में डाल दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि सालों तक नियंत्रित रहे हैजा के मामले अब फिर से बढ़ने लगे हैं, जो काफी चिंताजनक स्थिति पैदा कर सकते हैं। डबल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर तेजी से फैल रहे हैजा को कंट्रोल नहीं किया गया है, तो इससे स्थिति काफी भयावह हो सकती है और बाद में इसे नियंत्रित करना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

#Cholera risks high across the world, but deadly disease can be controlled http://t.co/QFgcCPLiE9pic.twitter.com/5vZn70BQIe — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 6, 2015