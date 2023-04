China reports first Covid deaths in 2022: जनवरी 2021 के बाद चीन में कोरोना वायरस से 2 लोगों की मौत, शंघाई में स्कूल किए गए बंद

चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार,ये दोनों मोतें चीन के जिलिन शहर में हुई।

China reports first Covid deaths in 2022:चीन में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इस संक्रमण से इस साल पहली बार मौत के मामले सामने आए हैं। जनवरी 2021 के बाद चीन में कोरोना से मौत का पहला मामला दर्ज किया गया है। समाचार एजेंसी एएफपी (AFP) की रिपोर्ट के अनुसार, चीन में कोरोना वायरस का ओमिक्रोन वेरिएंट बहुत तेजी से फैल रहा है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार,ये दोनों मोतें चीन के जिलिन शहर में हुई हैं। एजेंसी फ्रांस प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, जिलिन शहर में शुक्रवार को इन दो मौतों की पुष्टि हुईं। चीन के अलावा वैश्विक स्तर पर भी दैनिक स्तर पर कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह कोरोना के दैनिक मामलों में 12% की बढ़ोतरी देखी गयी है। इसके साथ ही कुछ कोविड केसेस की संख्या बढ़कर 18 लाख तक पहुंच गए हैं।

शंघाई में स्कूल किए गए बंद

बता दें कि वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे कोविड के मामलों के आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बयान दिया है कि, कोविड महामारी का अंत अभी नजदीक दिखायी नहीं देता। वहीं, चीन में दर्ज की गयी दोनों मौतों के बारे में चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा है कि, शुक्रवार को जिलिन में दर्ज की गयी मौत के मामले खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। बता दें कि, गुरुवार को शी जिनपिंग (President Xi Jinping) ने कहा कि कोविड के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए चीन में ज़ीरो कोविड स्ट्रेटजी ('Stick With' Zero-Covid Strategy) का पालन किया जाएगा। वहीं, शंघाई शहर में बच्चों के स्कूलबंद कर दिए गए हैं और देश में विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं।(China reports first Ccvid deaths in 2022 in Hindi.)

कोरोना के वैश्विक मामलों में वृद्धि, 46.76 करोड़ से ज्यादा हुए केस

दुनिया भर में कोरोनावायरस के मामले बढ़कर 46.76 करोड़ हो गए है। इस महामारी से अबतक कुल 60.7 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.77 अरब से ज्यादा का वैक्सीनेशन हुआ हैं। ये आंकड़े जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी ने साझा किए हैं।

यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) ने शनिवार की सुबह नए अपडेट में बताया कि वर्तमान वैश्विक मामले, मरने वालों और टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर क्रमश: 467,671,421, 6,070,281 और 10,772,862,375 हो गई है।

सीएसएसई के अनुसार, दुनिया के सबसे ज्यादा मामलों और मौतों 79,717,219 और 970,804 के साथ अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश बना हुआ है।

कोरोना मामलों में भारतदूसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां कोरोना के 43,004,005 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 516,281 लोगों की मौत हो चुकी है, इसके बाद ब्राजील में कोरोना के 29,584,800 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 657,098 लोगों की मौत हो चुकी है।

(आईएएनएस)