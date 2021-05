पहाड़ी राज्‍य उत्‍तराखंड कोरोना (Corona in Uttarakhand) की जबरदस्‍त चपेट में आ चुका है। कुंभ मेले के चलते सरकार की लापरवाही का खामियाजा देवभूमि की जनता को भुगतना पड़ रहा है। हालात ये हैं कि उत्‍तराखंड में छोटे बच्‍चे बड़ी संख्‍या में कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। राज्‍य के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में बताया गया है कि पिछले 10 दिनों में 9 साल से छोटे 1000 बच्‍चों को कोविड (Children Tested Positive for Covid-19 in Uttarakhand in hindi) हो चुका है। इनमें से कुछ बच्‍चे होम आइसोलेशन में हैं तो कुछ बच्‍चे अस्‍पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। उत्‍तराखंड में अब तक 0-9 साल की उम्र के 5151 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि एक्‍सपर्ट ने पहले ही कोरोना की तीसरी लहर में बच्‍चों के भी संक्रमित होने की बात कही थी। लेकिन उत्‍तराखंड में तीसरी लहर से पहले ही संक्रमित बच्चों का तादाद बढ़ने लगी है। Also Read - Treatment of Corona for children: अचानक से बदल गए छोटे बच्‍चों में कोरोना के लक्षण, पेट दर्द, रैशेज और तेज बुखार दिखें तो तुरंत कराएं जांच

90+ सिर्फ 266 लोग संक्रमित

उत्‍तराखंड में कोरोना का कहर सबसे ज्‍यादा बच्‍चों और युवाओं पर दिख रहा है। इस बार बुजुर्ग लोग बहुत कम संख्‍या में कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 0 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों को सबसे ज्‍यादा कोविड हो रहा है। भारत में अभी बच्‍चों के लिए वैक्‍सीन शुरू नहीं हुई है। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में 90 साल की अधिक उम्र के सिर्फ 266 लोग ही कोरोना संक्रमित हुए हैं। इस पर एक्‍सपर्ट् का कहना है कि क्‍योंकि बुजुर्ग लोग कम बाहर निकलते हैं और सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाए रखते हैं इसलिए उनमें संक्रमण की दर कम है।

14 दिन में 1,618 बच्‍चे हुए कोरोना संक्रमित

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, पिछले एक साल में कुल 2,131 बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। जबकि 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 264 बच्‍चे कोरोना संक्रमित हुए, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 1,053 बच्‍चों को कोविड हुआ और 1 मई से 14 मई तक 1,618 बच्‍चों के कोरोना संक्रमित होने के मामले सामने आए। बच्‍चों में कोरोना के लक्षण भी अलग-अलग दिख रहे हैं।

अब तक 4,426 लोगों की हो चुकी है मौत

सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन (एसडीसीएफ) के अध्यक्ष अनूप नौटियाल ने जानकारी दी है कि उत्‍तराखंड में प्रति एक लाख लोगों पर 771 लोग कोरोना संक्रमित हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति एक लाख लोगों की तुलना में सात गुना अधिक है। उनका आरोप है कि उत्‍तराखंड सरकार कोरोना को रोकने, टेस्टिंग बढ़ाने और मौत के आंकड़े को कंट्रोल करने में फेल दिख रही है। जबकि केंद्रीय हेल्‍थ मिनिस्‍ट्री के अनुसार उत्‍तराखंड में कोरोना 79,379 एक्टिव केस हैं और अब तक 4,426 लोगों की मौत हो चुकी है।