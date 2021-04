Coronavirus infection in Children: जर्मनी में प्री-स्कूल और स्कूली बच्चे कोरोनावायरस की दूसरी लहर (Second Wave of Coronavirus) के दौरान पीसीआर परीक्षण में तीन से चार गुना अधिक संक्रमित पाए गए हैं। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई है। प्री-स्कूल के बच्चों में अक्टूबर 2020 से फरवरी 2021 तक 5.6 प्रतिशत एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी (corona symptoms in kids in Hindi) दर्ज की गई थी। वहीं स्कूली बच्चे, जिनका नवंबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच परीक्षण किया गया, उनमें यह आंकड़ा 8.4 प्रतिशत देखने को मिला। Also Read - Corona Vaccination: उत्तर प्रदेश में 3 महिलाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की बजाय लगा दिया एंटी-रेबीज वैक्सीन

प्री-स्कूल और स्कूली दोनों बच्चे कोरोना संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील

जर्नल मेड में प्रकाशित अध्ययन से पता चला है कि कुल मिलाकर दूसरी लहर (जनवरी और फरवरी 2021) के अंत में एंटीबॉडी फ्रीक्वेंसी पहली लहर (अप्रैल से जुलाई 2020) के अंत की तुलना में लगभग आठ गुना अधिक रही। हेल्महोल्ट्ज जेंट्रम मुनचेन, जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ, म्यूनिख-न्यूरहैबर्ग, जर्मनी से एनेट-गैब्रिएल जिगलर ने कहा, “बच्चों में अक्सर वयस्कों की तुलना में संक्रमित होने की संभावना कम ही मानी जाती है। हालांकि, इस धारणा को लेकर डेटा भिन्न हैं। हमारे अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्री-स्कूल और स्कूली दोनों बच्चे सार्स-सीओवी-2 संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील हैं।” Also Read - Peltzman Effect: वैक्सीन लेने के बाद भी क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, 'पेल्ट्जमैन इफेक्ट' सिंद्धात से समझें

उन्होंने कहा कि इस जनसंख्या समूह में संक्रमण को बेहतर नियंत्रण के लिए स्कूलों और अन्य जगहों पर वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त उपाय सहायक हो सकते हैं। दूसरी लहर में पॉजिटिव पाए जाने वाले 446 बच्चों में, लक्षणों (Corona symptoms in kids in Hindi) के बिना एंटीबॉडी-पॉजिटिव बच्चों का अनुपात प्री-स्कूलर्स में 68 प्रतिशत दर्ज किया गया। वहीं, प्री-स्कूल के बाद सामान्य कक्षा के साथ स्कूल जाने वाले बच्चों में यह 51.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। Also Read - देश में जारी है कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 1,26,789 नए मामले और 685 मौतें हुईं दर्ज

स्रोत: (IANS Hindi)