कंपकंपी के साथ बुखार हो सकता है कोविड संक्रमण का संकेत,मरीजों में दिख रहे हैं ये 2 नये लक्षण

कोविड संक्रमित कुछ मरीजों में डायरिया के अलावा कम पेशाब लगने और चेस्ट पेन जैसी शिकायतें भी देखने को मिली हैं।

New symptoms of covid-19 infection: कोरोना वायरस केसेस में बढ़ोतरी के साथ ही अब हेल्थ एक्सपर्ट्स द्वारा लोगों को सावधानी बरतने और कोविड संक्रमण के लक्षणों पर ध्यान देने के लिए सचेत किया जा रहा है। कोविड वेरिएंट्स के बदलते व्यवहार के बीच लक्षणों में भी बदलाव आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार इस बार कोविड मरीजों में सर्दी-खांसी और डायरिया जैसे लक्षणों के अलावा कम यूरीन पास करने और छाती में दर्द जैसे गम्भीर लक्षण भी दिखायी दे रहे हैं। जैसा कि सीने में दर्द हार्ट अटैक का एक संकेत (symptom of heart attack) होता है ऐसे में यह एक ऐसा है लक्षण है जिसे नजरअंदाज करना घातक भी साबित हो सकता है।

आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार डॉ. अक्षय बुद्धराजा (Akshay Budhraja, senior consultant, respiratory and sleep medicine at Aakash Healthcare) का कहना है कि कोविड के मरीजों में हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे हं और साथ ही साथ उनमें अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम (acute coronary syndrome) के मामले भी अधिक देखे जा रहे हैं। लेकिन, कोविड संक्रमित कुछ मरीजों में डायरिया के अलावा कम पेशाब लगने और चेस्ट पेन जैसी शिकायतें भी देखने को मिली हैं। (New symptoms of covid-19 infection in Hindi)

कोविड मरीजों में दिख रहे हैं ये भी लक्षण

वहीं, डॉक्टरों के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण के जो नये लक्षण इस बार मरीजों में देखने को मिल रहे हैं उनमें ये परेशानियां प्रमुख हैं-

बहुत अधिक थकान महसूस करना (Extreme weakness)

कुछ समय के लिए सूंघने और स्वाद समझने की क्षमता कम होना

कंपकंपी के साथ बुखार

सांस लेने से जुड़ी परेशानियां

सिरदर्द और मांसपेशियों में दर्द

उल्टी

सर्दी-खांसी और खराब गला

नाक बहना

कोविड संक्रमण से बचाव के उपाय

कोविड-19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए देश के कुछ हिस्सों में मास्क पहनना फिर से अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क पहनने से संक्रमण के प्रसार का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसीलिए, घर से निकलते समय या दूसरे लोगों से मिलते समय अपने चेहरे पर मास्क लगाएं और नाक और मुंह को अच्छी तरह कवर करें।

किसी भी तरह लक्षण दिखने पर अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें।

सर्दी-खांसी या किसी भी अन्य प्रकार की समस्याएं होने पर घर से बाहर ना जाएं

सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाएं।

भीड़ भरी जगहों पर जानें से बचें।

घर में हों तो खिड़कियों को खोलकर रखें।

साबुन और पानी से अपने हाथों को बार-बार साफ करें।

अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजरका इस्तेमाल करें।

वैक्सीनेशन कराएं।

यह भी पढ़ें-ृ

You may like to read