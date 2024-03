Migraine problem in women: पुरुषों को 1 बार तो महिलाओं को 3 बार होता है माइग्रेन, डॉक्टरों ने बताया बार-बार सिरदर्द का कारण

Woman suffering from migraine and headache

माइग्रेन में सिरदर्द आमतौर पर चार घंटे से अधिक समय तक रहने वाला सिरदर्द है, लेकिन कुछ लोगों को 72 घंटे (3 दिनों तक) तक भी रह सकता है।

Causes of Migraine problem in women: हल्का फुल्का सिरदर्द लगभग हर किसी को महसूस होता है। वहीं, कुछ लोगों को गम्भीर सिरदर्द या माइग्रेन की भी समस्या हो सकती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं को पुरुषों की तुलना में माइग्रेन होने के चांस ज्यादा होते हैं। जी हां, एक्सपर्ट्स के अनुसार हार्मोन्स लेवल में होनेवाले उतार-चढ़ाव के कारण माइग्रेन की समस्या महिलाओं के अधिक होती है। बता दें कि महिलाओं में होनेवाले अन्य कई बड़ी समस्याओं की वजह हार्मोनल इम्बैलेंस ही बताया जाता है।

माइग्रेन एक गंभीर सिरदर्द है जो आम तौर पर एक तरफ से शुरू होता है। इसके लक्षणों में मतली या उल्टी और शोर सुनकर चिड़चिड़ापन महसूस होनेवाली समस्याएं शामिल है। यह आमतौर पर चार घंटे से अधिक समय तक रहने वाला सिरदर्द है, लेकिन कुछ लोगों को 72 घंटे (3 दिनों तक) तक भी रह सकता है।

इस वजह से महिलाओं को होता है माइग्रेन

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रधान निदेशक डॉ. प्रवीण गुप्ता ने बताया, माइग्रेन एक बहुत ही कॉमन प्रकार का सिरदर्द है और लगभग 15 प्रतिशत आबादी इस समस्या से प्रभावित है। माइग्रेन से पीड़ित लोगों के परिवार में माइग्रेन का महत्वपूर्ण इतिहास होता है और महिलाओं में माहवारी या पीरियड्स के दौरान माइग्रेन से जुड़ी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। महिलाओं और पुरुषों का अनुपात एक से तीन गुना है।

वहीं, आर्टेमिस हॉस्पिटल के डॉ. सुमित सिंह ने कहा, यह शरीर के हार्मोन में होनेवाले परिवर्तनों के साइकल की वजह से होता है। महिलाओं में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स से माइग्रेन का मुख्य कारण बनते हैं।

डॉ. सुमित सिंह ने आईएएनएस को बताया, जो महिलाएं हार्मोनल गोलियां खाती हैं या हार्मोनल गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करती हैं, उनमें माइग्रेन का खतरा बहुत ज्यादा होता है।

क्या कहते हैं आंकडें

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 के अनुसार, दुनिया भर में माइग्रेन 18 से 49 साल की महिलाओं में अधिक होता है। अध्ययनों से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में माइग्रेन बार-बार होता है।

