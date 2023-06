केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने गुरुवार को विदेशों से भारत आ रहे यात्रियों के लिए नयी गाइडलाइंस का ऐलान किया। इन दिशानिर्देशों को मंजूरी देते हुए भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को क्वारंटाइन में रहने की अवधि कम कर दी गयी है। इन नये दिशानिर्देशों में कहा गया है कि, अब लोगों को केवल 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं, इसके साथ ही कई देशों को ‘एट रिस्क’ की लिस्ट से भी हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विट कर इन नये दिशानिर्देशों को अनुमति देने की घोषणा की। (New Covid Guidelines For International Travellers In Hindi.)

The @MoHFW_INDIA has issued revised guidelines for International Arrivals ✈️ Guidelines to come in effect from 14th February. Follow these diligently, stay safe & strengthen India's hands in the fight against #COVID19. Main features include: 📖 https://t.co/J9e8ZJw3qw (1/6) — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) February 10, 2022