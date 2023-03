बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर बोले मनसुख मंडाविया,बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी है बात जल्दबाज़ी से नहीं चलेगा काम

मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार बच्चों को एंटी-कोविड वैक्सीन लगाने में जल्दबाजी नहीं करना चाहती और इस संबंध में कोई भी निर्णय विशेषज्ञों की राय के आधार पर ही लिया जाएगा। (Covid-19 Vaccination For Children In India)

Covid-19 Vaccination For Kids In India: बच्चों की कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार देशभर में हो रहा है। हालांकि, जायडस कैडिला (Zydus Cadila) की कोविड-19 वैक्सीन डायकोव-डी (ZyCov-d) को 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में कोविड-19 संक्रमण से जुड़ी आपातकालीन स्थितियों में (Emergency use of covid vaccine in children) इस्तेमाल की मंजूरी मिल गयी है। लेकिन, अभी तक यह वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध ना हो सकी है। बच्चों का वैक्सीनेशन कब से प्रारंभ होगा अभी तक इस बात को लेकर कोई समय भी तय नहीं हुआ है। हालांकि, इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने देश में बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा एक बड़ा बयान दिया है। मनसुख मंडाविया ने कहा कि केंद्र सरकार बच्चों को एंटी-कोविड वैक्सीन लगाने की दिशा में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इस विषय में आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा वह एक्सपर्ट्स की सलाह के के आधार पर ही लिया जाएगा। (Covid-19 Vaccination For Kids In India In Hindi)

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा जल्दबाजी नहीं करेंगे

भारत में बच्चों का वैक्सीनेशन कब शुरू होगा इस विषय पर मंडाविया (Dr. Mansukh Mandaviya) ने कहा कि अन्य देशों में भी देखा जाए तो पता चलता है कि कहीं पर भी बच्चों का टीकाकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे भी हैं जहां सीमित संख्या में बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। मंडाविया ने एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम में यह भी कहा कि, ‘‘हम बच्चों के वैक्सीनेशन को स्टार्ट करने की दिशा में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। जैसा कि यह बच्चों से जुड़ी बात है और उनकी सुरक्षा ही प्राथमिकता है इसीलिए, एक्सपर्ट्स से इस विषय पर अभी अध्ययन कर रहे हैं।’’ (Covid-19 Vaccination For Kids In India)

क्या भारत में लोगों को मिलेगी कोविड बूस्टर डोज

मंडाविया ने कोविड-19 टीके के बूस्टर डोज (Booster dose of covid-19 vaccine) देने की संभावना के बारे में भी बात की और कहा कि, पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराकें उपलब्ध हैं और फिलहाल वैक्सीनेशन के लिए पात्र लोगों को टीके की 2-2 खुराकें देने का लक्ष्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 2 खुराकें देने के बाद , एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए परामर्श और उनकी सिफारिश के आधार पर लोगों को बूस्टर डोज़ लगाने पर विचार किया जाएगा। (Covid-19 Vaccination For Kids In India)

यह भी पढ़ें-

Covid Vaccine Booster Shot: कोविड वैक्सीन ले चुके लोगों को क्या लेना चाहिए बूस्टर शॉट, जानें क्या है WHO एक्सपर्ट्स की राय

Covid Vaccine For Children: 5 से 11 साल के बच्चों को अमेरिका में जल्द लग सकती है फाइजर की वैक्सीन, 8 नवंबर से शुरू होगा बच्चों का वैक्सीनेशन

You may like to read

Pfizer Vaccine For Children: छोटे बच्चों को 'फाइजर' वैक्सीन देने के लिए FDA एक्सपर्ट्स ने दी सलाह, डेटा में वैक्सीन को पाया गया सुरक्षित और प्रभावी