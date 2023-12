कोविड का JN.1 वेरिएंट पहुंचा केरल, देश के पहले मामले की पुष्टि, केंद्र ने जारी की विशेष गाइडलाइंस

Covid New Variant Guidelines: देश में कोविड के सब-वेरिएंट JN.1 का पहला मामला सामने आने के बाद ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर आ गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार (18 दिसंबर) को केंद्र की तरफ से राज्यों को एक एडवाइजरी भी जारी की गयी। इस एडवाइजरी में राज्यों से अपील की गयी है कि वे अपने क्षेत्र में कोविड से जुड़ी स्थिति पर निरंतर नज़र रखें।

केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से राज्यों को नियमित आधार पर हर जिले में एसएआरआई (SARI) और आईएलआई (ILI) केसेस से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करने और मामलों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही राज्यों को आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या और गति बढ़ाने के लिए भी कहा गया। जबकि, पॉजिटिव पाए गए सैम्पल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए INSACOG लैब्स में भेजने की सलाह भी दी गयी है।