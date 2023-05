कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने दिया सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विशेष निर्देश

Vaccine Second Dose Update In India: देश में हर व्यक्ति के पूर्ण टीकाकरण को जल्द से जल्द संभव करने के लिए केंद्र सरकार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories) को इस ओर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। मंगलवार को केंद्र की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश दिया गया है कि वे उनके क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण की वैक्सीन की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध कराएं। खासकर, वैक्सीन की दूसरी खुराक की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। (Vaccine Second Dose Update In India In Hindi)

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि, ऐसे बहुत से लोग हैं जो वैक्सीन लेने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज़ नहीं मिल सका है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दूसरी खुराक पर ध्यान देना चाहिए। चूंकि देश एक अरब वैक्सीन खुराक देने के करीब (Covid Vaccination In India) पहुंच चुका है, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने स्वास्थ्य सचिवों और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशकों के साथ देश भर में बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान पर चर्चा की और समीक्षा की।

उपलब्ध कराएं अतिरिक्त खुराक

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऐतिहासिक टीकाकरण कवरेज को हासिल करने के प्रयासों को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि कई राज्यों के पास टीकाकरण के लिए पर्याप्त खुराक है जो अपनी दूसरी खुराक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गति में सुधार और टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को अतिरिक्त वैक्सीन खुराक प्रदान कर सकती है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कम कवरेज वाले जिलों की पहचान करने और उन्हें प्राथमिकता देने के लिए कहा है और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के साथ अतिरिक्त कोविड टीकाकरण केंद्रों की आवश्यकता और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच में सुधार के लिए आवश्यकता का पता लगाने के लिए कहा है।(आईएएनएस)

