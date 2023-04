इन वैक्सीन को CDSCO ने एमरजेंसी यूज के लिए दी मंजूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी जानकारी

देशभर के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रोन (Omicron in India) का जाल फैलता जा रहा है। ओमिक्रोन के बढ़ने से कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा भी फिर से बढ़ने लगा है। इस बीच कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Dr. Mansukh Mandaviya) ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके सभी भारतवासियों को बधाई देते हुए लिखा है, कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई को और मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने दो कोविड-19 वैक्सीन और एक ड्रग को एक दिन में ही मंजूरी दी है। हालांकि, इन सभी को सिर्फ आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की मंजूरी दी गई है। इन वैक्सीन और ड्रग में शामिल हैं-

Congratulations India 🇮🇳 Further strengthening the fight against COVID-19, CDSCO, @MoHFW_INDIA has given 3 approvals in a single day for: - CORBEVAX vaccine - COVOVAX vaccine - Anti-viral drug Molnupiravir For restricted use in emergency situation. (1/5) — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 28, 2021