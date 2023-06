फ्रांस में कुत्ते को हुआ मंकीपॉक्स, CDC ने पालतू जानवरों के रखरखाव से जुड़ी गाइडलाइंस में किए बदलाव

Monkeypox guidance on pets: मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमित होने वाले पहले कुत्ते के बारे में पता चलने के बाद सेंटर फॉर डिजिज कंट्रोल एंड प्रीवेंशन ने पालतू जानवरों के रखरखाव से जुड़े निर्देशों में बदलाव किए हैं। बता दें कि, कुत्ते में मंकीपॉक्स संक्रमण का पहले मामले से जुड़ी रिपोर्ट मेडिकल जर्नल द लैंसेट (The Lancet medical journal.) में प्रकाशित की गयी। इस रिपोर्ट के अनुसार,फ्रांस (France) में एक कुत्ते में मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमण की पुष्टि की गयी है। सॉरबोन यूनिवर्सिटी (Sorbonne University) के शोधकर्ताओं की एक टीम के अनुसार,अब तक बिल्ली और कुत्तों या अन्य किसी पालतू जानवर में मंकीपॉक्स संक्रमण की पुष्टि नहीं की गयी थी। वहीं, अब फ्रांस में एक 4 साल के मेल ग्रेहाउंड कुत्ते में मंकीपॉक्स वायरस से संक्रमण के लक्षण देखे गए हैं। (Monkeypox infection in dog)

पालतू जानवरों को मंकीपॉक्स का खतरा कितना!

विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization's) की तरफ से कहा गया कि फ्रांस में कुत्ते में मंकीपॉक्स संक्रमणउसके आसपास के लोगों से हुआ है और वैज्ञानिकों के अनुसार, मनुष्य से पशुओं में संक्रमण (human to animal transmission) का यह पहला मामला भी है। CDC की तरफ से पालतू जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए जो गाइडलाइंस दी गयी हैं उनके अनुसार,

हालांकि, जानकारों का कहना है कि फ्रांस में कुत्ते में पाए गए मंकीपॉक्स के मामले से यह पता चलता है कि अधिकांश जानवरों को मंकीपॉक्स का खतरा तो नहीं है बल्कि, ऐसे जानवरों को मंकीपॉक्स का रिस्क है जो किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हैं।

हालांकि, इस दिशा में और भी शोध की जरूरत बतायी जा रही है। वहीं, इस स्टडी में यह भी कहा गया कि मंकीपॉक्स-पॉजिटिव लोगों से उनके पालतू जानवरों को दूर रख सकते हैं।

सीडीसी (Centers for Disease Control and Prevention) के जानकारों के अनुसार,संक्रमित जानवरों से मनुष्यों तक मंकीपॉक्स वायरस का प्रसार हो सकता है। इसी तरह मनुष्यों से भी जानवरों को संक्रमण हो सकता है।

