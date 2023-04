महामारी के दौरान 44% स्टुडेंट्स ने महसूस की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, CDC रिपोर्ट में हुए हैरान करने वाले खुलासे

हाई स्कूल के 44 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे पिछले एक साल के दौरान लगातार उदास या निराश महसूस कर रहे थे।

Mental Health And Covid Pandemic: कोरोना वायरस महामारी ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है और इसी से जुड़े कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं एक नयी स्टडी में। साल 2021 में हाई स्कूल जाने वाले एक तिहाई से ज्यादा छात्रों ने कोरोना महामारी के कारण मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का सामना किया। यह जानकारी यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (Centers for Disease Control and Prevention) की रिपोर्ट से सामने आई है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने गुरुवार को प्रकाशित नए आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, इस बीच, हाई स्कूल के 44 प्रतिशत छात्रों ने बताया कि वे पिछले एक साल के दौरान लगातार उदास या निराश महसूस कर रहे थे। (Mental Health And Covid Pandemic In Hindi)

मानसिक दबाव और तकलीफों का करना पड़ा सामना

नए विश्लेषण में महामारी के दौरान युवाओं के सामने आने वाली कुछ गंभीर चुनौतियों के बारे में भी बताया गया है।सीडीसी के आंकड़ों के अनुसार,

आधे से ज्यादा ने बताया कि उन्होंने घर में माता-पिता या अन्य वयस्क से भावनात्मक शोषण का अनुभव किया, जबकि एक चौथाई से ज्यादा ने बताया कि उनके घर में माता-पिता या अन्य वयस्क ने नौकरी खो दी।

इसके अलावा, एक तिहाई से ज्यादा छात्रों ने कहा कि उन्होंने कोरोना महामारी से पहले या उसके दौरान नस्लवाद का अनुभव किया।

सीडीसी अध्ययन के अनुसार, एशियाई, अफ्रीकी-अमेरिकी मूल के अन्य छात्रों के बीच इस तरह की मानसिक परेशानियों की जानकारियां सबसे अधिक सामने आयीं।

मिली जानकारी के अनुसार, यह अध्ययन महामारी के दौरान हाई स्कूल के छात्रों का सीडीसी का पहला राष्ट्रीय प्रतिनिधि सर्वेक्षण है। सीडीसी के कार्यवाहक प्रधान उप निदेशक डेबरा होरी ने कहा, 'ये डेटा मदद के लिए गुहार लगाने जैसा है।' उन्होंने आगे कहा "कोरोना महामारी ने दर्दनाक तनाव पैदा किया है जो छात्रों की मानसिक क्षमता को खराब रखता है। हमारे शोध से पता चलता है कि उचित समर्थन के साथ आसपास के युवा इन प्रवृत्तियों को उलट सकते हैं और हमारे युवाओं को अभी और भविष्य में मदद कर सकते हैं।"

गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के 2 साल पूरे होने के बाद भारत समेत दुनियाभर में संक्रमण के मामलों में कमी देखी गयी है। अब धीरे-धीरे दफ्तर,स्कूल और अंतर्राष्ट्रीय यातायात दोबारा शुरू किए जा रहे हैं और लोगों का जीवन भी पटरी पर लौट रहा है। भारत में कोरोना की चौथी लहर की अटकलों के बीच धीरे-धीरे प्रतिबंधों में छूट भी दी जा रही है। वहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) द्वारा लोगों को सावधान रहने और कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने वाले उपायों का पालन करने की भी सलाह दी जा गयी है।

(आईएएनएस)