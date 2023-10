मुंबई में फैल रहा है यह अजीब बुखार, डॉक्टर भी हुए हैरान, इन 3 लक्षणों को बताया गम्भीर

बॉडी टेम्परेचर में लगातार उतार-चढ़ाव होने के कारण यह बुखार चिंता बढ़ानेवाला बताया जा रहा है। वहीं, इस बुखार में कुछ ऐसे लक्षण भी दिखायी दे रहे हैं जो कई महीनों तक बने रह सकते हैं।

Unusual fever on rise in Mumbai: मौसम बदलने के साथ ही महानगर मुंबई में वायरल बुखार तेजी से फैल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार यह बुखार अजीब बताया जा रहा है क्योंकि इस बुखार से पीड़ित लोगों में अजीब तरह के लक्षण दिखायी दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस वायरल बुखार से संक्रमित लोगों में तेज बुखार देखा जा रहा है। यह बुखार 5 दिनों से अधिक समय तक बना रहता है। वहीं, बॉडी टेम्परेचर में लगातार उतार-चढ़ाव होने के कारण यह बुखार चिंता बढ़ानेवाला बताया जा रहा है। वहीं, इस बुखार में कुछ ऐसे लक्षण भी दिखायी दे रहे हैं जो कई महीनों तक बने रह सकते हैं। (Unusual fever on rise in Mumbai in hindi)

अजीब बुखार के हैं ये लक्षण (viral fever symptoms)

अस्पतालों में आ रहे वायरल बुखार के अधिकांश मरीजों में इस तरह के लक्षण दिखायी दे रहे हैं-

सिरदर्द

शरीर पर रैशेज

शरीर लाल-गुलाबी रंग के पैच

आंखों में दर्द और भारीपन

इस वजह से डॉक्टर हैं हैरान

वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों के ठीक होने के बाद भी कई तरह की समस्याएं बनी रह सकती है। उन्हें जोड़ों में दर्द और थकान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। गौरतलब है कि बुखार के बाद जोड़ों में होने वाला दर्द चिकनगुनिया का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, लेकिन इन मरीजों के टेस्ट के बाद चिकनगुनिया की रिपोर्ट नेगेटिव ही आ रही है। इसके अलावा मरीजों में डेंगू और मलेरिया की रिपोर्ट भी नकारात्मक दिखायी दे रही है। (cases of unusual fever reported in mumbai in Hindi.)

