Mysterious fever in Firozabad: उत्तर प्रदेश के फीरोजाबाद शहर में एक रहस्यमयी बुखार (Fever in Uttar Pradesh) का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 7 दिनों में यहां 3 लोगों की मृत्यु इस बुखार की वजह से हो गयी। बुखार से पीड़ित कई लोग अभी भी गांव में मौजूद हैं और ग्रामीणों में लगातार खौफ और डर बढ़ता जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना जिले के मुहल्ला नगला पानसहाय की है जहां, पिछले एक सप्ताह से बुखार का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। ( Mysterious fever in Firozabad in Hindi) Also Read - कोरोना महामारी के बीच मिजोरम में अफ्रीकी स्वाइन फीवर ने दी दस्तक, 5 हजार से अधिक सुअरों की मौत, जानें क्या है अफ्रीकी स्वाइन फीवर

उत्तर प्रदेश का यह गांव रहस्यमयी बुखार की चपेट में

बता दें कि, आगरा शहर (Agra) के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 3 दिन पहले इसी तरह के बुखार की वजह से एक युवक की मौत भी हो गयी। मरीजों को प्राथमिक उपचार और इलाज स्थानीय डॉक्टरों की मदद से उपलब्ध कराया गया । वहीं, कुछ पीड़ितों को इलाज के लिए पास के प्राइेट अस्पतालों में ले जाया गया। वहीं फीरोजाबाद शहर के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय को इसकी सूचना दे दी है। जिसके बाद सीएमओ दफ्तर से एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों की टीम भी गांव में भेजी गयी है। (Mysterious fever in Firozabad) Also Read - Diet During Fever: बुखार में शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए खाएं ये 5 फूड्स, इनसे करें परहेज

गांव में बढ़ रही है बीमारों की संख्या

मिली जानकारी के अनुसार गांव में एक महीने पहले एक 30 वर्षीय युवक की मौत इस बुखार के कारण ही हो गयी थी। जबकि, 3 दिन पहले ही एक और व्यक्ति की असमय मौत इसी तरह के बुखार के चलते हो गयी। इस मृतक व्यक्ति का नाम ओसपाल बताया जा रहा है। गांववालों का कहना है कि अब मृतक ओसपाल की पत्नी और बेटी को भी इसी तरह के बुखार ने अपनी चपेट में ले लिया है। जबकि, गांव में कुछ और लोग भी इस बुखार से पीड़ित हैं। (Mysterious fever in Firozabad of Uttar Pradesh ) Also Read - Corona Symptoms: कोरोनावायरस के ये 3 लक्षण हो सकते हैं कभी भी गंभीर, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Diet During Fever: बुखार में शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए खाएं ये 5 फूड्स, इनसे करें परहेज

New Symptoms of Delta Variant: ‘डेल्टा वेरिएंट संक्रमण का लक्षण’ हो सकती हैं मौसम बदलने पर होनेवाली ये 3 समस्याएं, मामूली समझकर इन्हें नज़रअंदाज़ करना पड़ सकता है भारी

Covid-19 New Symptoms: नाक में महसूस हो रही है तेज़ जलन, हो सकता है यह कोरोना संक्रमण का एक लक्षण !

Corona Symptoms: कोरोनावायरस के ये 3 लक्षण हो सकते हैं कभी भी गंभीर, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी