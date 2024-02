WHO का अनुमान, साल 2050 तक कैंसर के मामले बढ़ जाएंगे 2 गुना, कैंसर से बचाव के लिए ये 5 काम करें आज से ही स्टार्ट

विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2024) से पहले WHO की कैंसर एजेंसी ने एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए।

Cancer Cases In 2050: विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) का अनुमान है कि साल 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के लगभग 35 मिलियन (3.5 करोड़) नये मामले सामने आएंगे। इसका अर्थ है कि आने वाले 3 दशकों में 3 करोड़ से अधिक लोग कैंसर की चपेट में आ जाएंगे। बता दें कि साल 2022 में 20 मिलियन कैंसर केसेस का पता चला था वहीं साल 2050 तक इनमें 77% तक बढ़ोतरी होने की आशंका है।

विश्व कैंसर दिवस (World Cancer Day 2024) से पहले WHO की कैंसर एजेंसी (International Agency for Research on Cancer) द्वारा पेश की गयी एक रिपोर्ट में ये आंकड़े जारी किए गए। बता दें कि हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।

यह सर्वे 115 देशों में किया गया जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन को पता चला कि उन देशों में कैंसर की रोकथाम और इलाज के लिए बहुत अधिक आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। डॉ. आंद्रे इल्बावी (Dr. Andre IIbawi, technical lead on cancer for the WHO) ने कहा कि, यह समय कैंसर की रोकथाम और इसके प्रसार को रोकने की तरफ ध्यान देने का है।

TRENDING NOW

क्यों बढ़ रहे हैं कैंसर के मरीज

आंकड़ों के अनुसार 2022 तक दुनियाभर में कैंसर से 10 मिलियन (1 करोड़) लोगों की मृत्यु (million deaths from cancer worldwide) दर्ज की गयी। 5 में से 1 व्यक्ति को पूरे जीवनकाल में कैंसर होने का रिस्क पाया गया जबकि, 9 पुरुषों में से 1 और 12 महिलाओं में से 1 महिला की मृत्यु कैंसर से हुई।

WHO ने कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कुछ प्रमुख कारणों के बारे में बताया। कैंसर के कुछ बड़े कारण ये हैं-

बुढ़ापा और बढ़ती उम्र

वायु प्रदूषण और पर्यावरण से जुड़े कारण

तम्बाकू और शराब का सेवन

मोटापा (Obesity)

एशियाई देशों में तम्बाकू के सेवन और इसके धुएं के सम्पर्क में आने से लोगों में कैंसर का खतरा बढ़ता हुआ दिखा। जबकि, पश्चिमी देशों में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के सेवन खासकर प्रोसेस्ड मीट का प्रयोग कैंसर होने का एक बड़ा कारण बना।

You may like to read

कैंसर से बचने के लिए क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं?

मोटापे से बचें

हेल्दी वेट मेंटेन करने से आप कैंसर का रिस्क कम कर सकते हैं। बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करने के लिए डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और थेरेपीज की मदद लें।

रेग्यूलर हेल्थ चेकअप्स

नियमित स्क्रीनिंग कराएं। महिलाएं हर साल पैप स्मीयर टेस्ट कराएं। शरीर में किसी भी तरह के बदलाव दिखने पर डॉक्टर से सम्पर्क करें और सही कारणों का पता लगाकर पूरा इलाज कराएं।

एक्टिव रहें

नियमित कसरत करें। फिजिकली एक्टिव रहने से कैंसर का रिस्क कम करने में सहायता हो सकती है।

तम्बाकू का सेवन ना करें

तम्बाकू का इस्तेमाल करने से विभिन्न प्रकार के कैंसर और कुछ गम्भीर हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ जाता है। तम्बाकू का सेवन करने से बचें।

हेल्दी डाइट खाएं

प्रोसेस्ड और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन ना करें।

रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट ना खाएं।

अपने रोजमर्रा के भोजन में दाल, साबुत अनाज, ताजे फल और सब्जियां शामिल करें।

सैचुरेटेड फैट्स वाली चीजों का सेवन ना करेँ।