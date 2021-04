फिलहाल भारत में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्‍सीन लग रही है। लेकिन भारत में वैक्‍सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत 1 मई से होने वाली है, जिसके तहत 18 साल से 44 साल तक के युवा भी कोरोना वैक्‍सीन (Covid vaccine for all above 18 yrs) लगा सकेंगे। वैक्‍सीन के लिए 24 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन शुरू हो गया है। लेकिन जब से किशारों को वैक्‍सीन लगने की खबर आई है तब से लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि क्‍या पीरियड्स में वैक्‍सीन (Corona Vaccine in Periods in hindi) लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर आजकल एक अफवाह खूब वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पीरियड्स के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद कोरोना वैक्‍सीन (COVID19 Vaccine 5 days before and after their menstrual cycle in hindi) नहीं लगवानी चाहिए। यदि ऐसा किया तो इसके गंभीर नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे में लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये केवल अफवाह है या सच है। तो आज हम आपको डॉक्‍टर और रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं कि पीरियड्स में कोरोना वैक्‍सीन लगानी चाहिए या नहीं। Also Read - महाराष्ट्र और राजस्थान सरकार ने 18 से 45 साल से ऊपर वालों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन लगाने का लिया फैसला

जानिए क्‍या कहती है रिसर्च

न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख में येल स्कूल ऑफ मेडिसिन में एलिस लू-कुलिगन और डॉ रैंडी हटर एपस्टीन ने लिखा है कि पीरियड्स और कोरोना वैक्‍सीन के बीच में कोई लिंक (No link between vaccine and periods) नहीं है। पीरियड्स में होने वाले शारीरिक बदलावों पर कोरोना वैक्‍सीन का कोई साइड इफेक्‍ट नहीं होता है। वो कहते हैं कि अगर वैक्‍सीन का कोई साइड इफेक्‍ट होता भी है तो उसका असामान्‍य पीरियड्स से कोई लेना देना नहीं है। वहीं, डॉक्‍टर्स भी कहते हैं कि अब तक किसी विज्ञान ने नहीं कहा कि महिलाओं या लड़कियों को इन दिनों टीका नहीं लेना चाहिए।

A lot of patients messaging me asking if it’s safe/ effective to take the vaccine during their period. Some silly WhatsApp rumour has spooked everyone. Your period has no effect on the vaccine efficacy. Take it as soon as you can. Spread the word, please. — Dr. Munjaal V. Kapadia (@ScissorTongue) April 24, 2021

महिलाए पीरियड्स में भी लगा सकती हैं वैक्‍सीन

मुंबई के एक अस्पताल की गाइनैकॉलजिस्ट डॉ वैशाली जोशी कहती हैं, कोरोना वैक्सीन का मासिक धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोविड-19 वैक्सीन पीरियड्स या उसके फ्लो को किसी भी तरह से प्रभावित करती है, इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं। लिहाजा आपको अपने पीरियड्स की वजह से वैक्सीन डेट को रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं। 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए।