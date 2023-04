वैक्सीनेशन के बाद कोविड से अस्पताल में भर्ती होने की संभावना बहुत कम, स्टडी का दावा

एक नयी स्टडी के मुताबिक, "जिन व्यक्तियों को टीका लगाया गया है, उन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम बहुत कम है।"

Hospital Due To Covid Is Uncommon Now: कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिहाज से कोविड वैक्सीन्स के प्रभावी होने का एक प्रमाण एक नयी स्टडी में पाए गए हैं। मेयो क्लिनिक की एक नयी स्टडी में दावा किया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होना अब पहले की तुलना में 'असामान्य' स्थिति है। स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार, कोरोना वायरस का टीका लेने के बाद, एक हजार में से केवल एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, क्लिनिकल इंफेक्शियस डिजीज (clinical infectious diseases) में प्रकाशित इस स्टडी में पाया गया कि,

टीकाकरण कराने वाले मरीजों के लिए अस्पताल में भर्ती होने की दर 0.06 प्रतिशत या 10,000 रोगियों में से छह थी और,

जिन्होंने वैक्सीन प्राप्त की है, उनमें 10,000 में से एक है। (Hospital Due To Covid Is Uncommon Now In Hindi)

वैक्सीनेशन कराने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की संभावना कम

स्टडी के मुख्य लेखक और मेयो क्लिनिक में सेंटर फॉर द साइंस ऑफ हेल्थ केयर डिलीवरी के एक शोधकर्ता बेंजामिन पोलक ने कहा, "ऐसे लोग जिन्हें कोविड की वैक्सीन लगायी गयी थी, उनमें बाद में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती होने का जोखिम बहुत कम पाया गया है।" डॉ. बेंजामिन पोलक ने कहा कि, हमारी स्टडी से इस बात का पता चलता है कि जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं, उन्हें भी कोविड-19 संक्रमण हो सकता है, लेकिन ये घटनाएं बेहद असामान्य हैं।

क्लिनिक द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार, शोधकर्ताओं ने रोचेस्टर में मेयो क्लिनिक में 1,06,349 रोगियों पर अध्ययन किया, जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक थी और वे कोविड-19 से संक्रमित मिले थे और उन्हें कोविड टीका लगाया गया था।

अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि उन रोगियों में से केवल 69 को ही कोविड-19 संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। (Hospital Due To Covid -19 Infection)

--आईएएनएस