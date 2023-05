18-75 वर्ष के आयु वर्ग के सभी वयस्क लोगों के लिए केंद्र सरकार ने आज से सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड का बूस्टर डोज फ्री कर दिया है।केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ एक बैठक में इसे बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा भारत आजादी के 75 साल मना रहा है। आजादी का अमृत काल के अवसर पर सरकार ने सभी सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को बूटर डोज की खुराक मुफ्त देने का निर्णय लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह नया प्रावधान भारत के लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा।

As part of #AzadiKaAmritMahotsav celebrations, free COVID-19 Precaution Dose drive for all adults for the next 75 days has commenced. I urge all eligibles to get their Precaution Dose. PM @NarendraModi Ji's Govt is committed to creating a Healthy & Safe India. — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) July 15, 2022