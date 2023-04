Arun bali news: कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की मौत के बाद अब बॉलीवुड से एक और दुखद खबर सामने आ रही है। हिन्दी फिल्मों के जाने-माने एक्टर अरुण बाली का 79 साल की उम्र में निधन हो गया है। खबर है कि उन्हें आज (7 अक्टूबर) सुबह 4:30 बजे के आसपास अपनी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि दिग्गज एक्टर अरुण बाली काफी दिन से बीमार चल रहे थे और उन्हें मायस्थीनिया ग्रेविस नाम की एक ऑटोइम्यून बीमारी थी। केदारनाथ खलनायक और थ्री ईडियट्स जैसी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर अरुण बाली पिछले कुछ महीनों से बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती थे। (actor arun bali death)

Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai — ANI (@ANI) October 7, 2022