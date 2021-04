हिंदी फिल्‍म इंडस्‍ट्री के मशहूर संगीतकार श्रवण राठौड़ का गुरुवार शाम को कोराना संक्रमित होने के कारण निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि महज 2 दिन पहले ही उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर आई थी, श्रवण राठौड़ अस्‍पताल में भर्ती थे जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन कोरोना के कारण उनके फेफड़े बुरी तरह से खराब हो गए थे और अंत में उनकी मौत (Bollywood music composer Shravan Rathod dies due to coronavirus in hindi) हो गई। बताया जा रहा है कि श्रवण राठौड़ के परिवार के लोग भी कोरोना संक्रमित हैं। बता दें कि श्रवण राठौड़ बॉलीवुड के जाने माने संगीतगार थे। इन्‍होंने फिल्‍म फूल और कांटे, धड़कन और आशिकी जैसी कई सुपरि‍हट फिल्‍मों में गानों को कम्‍पोज किया है। मशहूर संगीतकार की मौत की खबर सुनते ही बॉलीवुड शोक में आ गया है। अक्षय कुमार, अजय देवगन और श्रेया घोषाल जैसे सेलिब्रिटी ने ट्वीट कर म्‍यूजिक कम्‍पोजर श्रवण राठौर की मौत पर शोक जताया है। Also Read - मुंबई के कोविड हॉस्पिटल में लगी आग, 14 मरीज़ों की दर्दनाक मौत

श्रवण राठौड़ के कई अंग हो गए थे खराब

म्‍यूजिक कम्‍पोजर श्रवण राठौड़ का इलाज मुंबई के रहेजा अस्‍पताल में चल रहा था। श्रवण को पहले से डायबिटीज भी था इसलिए उनकी हालत ज्‍यादा खराब थी। एक बेवसाइट के अनुसार रहेजा हॉस्पिटल से डॉ. कीर्ति भूषण ने का कहना है कि श्रवण राठौड़ का निधन रात 9:30 बजे हुआ था। डॉक्‍टर ने बताया कि उन्‍हें कोरोना के कारण कार्डियोमायोपैथी (बीमारियों का एक ऐसा समूह जो हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इस स्थिति में हृदय की मांसपेशी कमजोर हो जाती है और शरीर के बाकी अंग तक रक्‍त पहुंचने में दिक्‍कत होती है।) हो गया था, जिस वजह से उन्हें पल्मोनरी एडिमा और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया था। Also Read - Delhi Oxygen Crisis: सर गंगा राम अस्पताल में 2 घंटे में खत्‍म होने वाली है ऑक्‍सीजन, 140 मरीजों का जीवन है खतरे में

Very sad to know about the passing of music composer Shravan. Nadeem-Shravan created magic for many films in 90s and later, including Dhadkan that has remained legendary in my career. Deepest Condolences to his family. 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) April 23, 2021

अक्षय कुमार, अजय देवगन और श्रेया घोषाल जैसे कई सेलेब्‍स ने जताया शोक

म्‍यूजिक कम्‍पोजर श्रवण राठौड़ की मौत से बॉलीवुड में शोक की लहर आ गई है। अक्षय कुमार, अजय देवगन और श्रेया घोषाल जैसे कई सेलेब्‍स अपनी अपनी तरफ से शोक जता रहे हैं। वाकई श्रवण राठौड़ का जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

Saddened to know that Shravanji of Nadeem Shravan has passed away. Feeling numb. When will this nightmare get over. My deepest condolences to his family. 🙏🏻 — Pritam (@ipritamofficial) April 22, 2021

Extremely saddened by the tragic news of legendary Music Composer Shravan ji’s (of Nadeem/Shravan fame) demise… He was not just an incredible composer but also possessed an ever loving soul & a beautiful heart.

May he rest in peace…🙏 pic.twitter.com/rEBI8zkfOb — Adnan Sami (@AdnanSamiLive) April 22, 2021

V v sad .. just came to knw about the great music director #shravan he left all of us ..due to COVID .. very dear friend n colleague of mine .worked with him in #maharaja Always gave great melodies..my deepest condolences to his family. He will always remain in our hearts. RIP 🙏 pic.twitter.com/Unop0Kctp8 — Anil Sharma (@Anilsharma_dir) April 22, 2021

Saddened to hear about the demise of #ShravanRathod ji..

His music made the 90s so special.. Huge loss to the music industry 🙏🏼#ShravanRathod — Harshdeep Kaur (@HarshdeepKaur) April 22, 2021

Shravan bhai is no more🙏 My respects and condolences to his family.

Nadeem-Shravan have given us some of the biggest hits in the 90s.

Covid has taken so many lives. Don’t know when will this end…Really saddened by this news. — salim merchant (@salim_merchant) April 22, 2021