बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) ने एक बुजुर्ग महिला को प्लेटलेट्स डोनेट किया और उनकी जान बचाने में मदद की। इस बारे में अभिनेत्री तिलोत्तमा शोम (Tillotama Shome) ने शुक्रवार को एक ट्वीट किया और तापसी के इस कार्य की सराहना की। मिली जानकारी के मुताबिक हिंदी मीडियम (Hindi Medium) और वेब सीरीज सर (Sir) फेम तिलोत्तमा शोम ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि उनके एक दोस्त की दादी को प्लेटलेट्स की ज़रूरत है। तिलोत्तमा ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर कोई प्लेटलेट्स दान कर सके तो वह मदद करे। तापसी (Taapsee Pannu donates platelets) ने इसके बाद मदद के लिए आगे आयीं और प्लेटलेट्स डोनेट कीं।

I have never worked or hung out with @taapsee but I was aware of how hard working she is!! I was however, unaware of how incredibly humane she is. Going beyond an RT to actually offering to donate her platelets. You are gold!! I wish you my best and admire your strength ❤️

— Tillotama Shome (@TillotamaShome) March 26, 2021