Spitting In Public: सड़क पर थूंकने वालों को रोकने के लिए अभिनेता सुनील शेट्टी किया 'मोबाइल स्पिटून' लॉन्च, इस बुरी आदत से बचने में ऐसे करेगा मदद

Spitting In Public: बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी अब सड़क पर थूंकने वालों को इस आदत को छुड़वाने के लिए आगे आए हैं। अभिनेता ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कई पोर्टेबल स्पिटून ( portable spittoons) लॉन्च किए और उम्मीद जताई कि ये प्रॉडक्ट्स लोगों को अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रोकने में मददगार साबित होंगे। प्रॉडक्ट लॉन्च के मौके पर उन्होंने बताया कि देशभर में भारतीय रेलवे स्टेशनों और पटरियों पर सबसे ज़्यादा थूकने के मामले पाए जाते हैं। सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, लोगों के थूंकने के कारण पटरियों और स्टेशन पर पड़े दाग-धब्बों की सफाई में हर साल 1,200 करोड़ रुपये और बहुत सारा पानी खर्च किया जाता है। (Suniel Shetty On Spitting In Public In Hindi)

Pleasure all mine 🙏 https://t.co/xoWCWPcfly — Suniel Shetty (@SunielVShetty) October 3, 2021

थूंकने से फैलती हैं कई बीमारियां

सफाई के बोझ के अलावा सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। जिस जगह पर व्यक्ति थूकता है, उसके चारों ओर 27 फीट के दायरे में कीटाणु फैल जाते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को दंडनीय अपराध बना दिया है, जिसके लिए 200 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सुनील शेट्टी द्वारा लॉन्च किए गए उत्पादों को नागपुर (Nagpur) स्थित एक कंपनी द्वारा ब्रांड नाम ईजीस्पिट के तहत पेश किया गया है। कंपनी की सह-संस्थापक, रितु मल्होत्रा ने कहा कि थूकदान पॉकेट पाउच (10 से 15 बार दोबारा प्रयोज्य), मोबाइल कंटेनर (20 से 40 बार दोबारा प्रयोज्य) और थूक के डिब्बे (5,000 बार दोबारा प्रयोज्य) के रूप में आते हैं। ये उत्पाद, जो 2015 से विकास के अधीन हैं, मैक्रोमोलेक्यूल पल्प तकनीक की सुविधा देते हैं और इसमें एक ऐसी सामग्री होती है जो लार में मौजूद बैक्टीरिया और वायरस को बंद कर देती है। प्रारंभ में, उत्पादों को दिल्ली-एनसीआर, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लक्षित किया जाएगा।

इसके संस्थापकों के अनुसार, इस स्टार्ट-अप के पीछे का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल स्पिटून उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाना है और सार्वजनिक स्थानों पर थूकने की बुरी आदत को भी रोकना है।

(आईएएनएस)

