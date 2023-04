अब मुंबई के स्कूलों में होगा कोविड वैक्सीनेशन, BMC ने कम समय में ज्यादा बच्चों के टीकाकरण के लिए उठाया कदम

ये वैक्सीनेशन कैम्प्स स्कूलों में ही स्थापित किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके।

Vaccination for children in Mumbai schools: मुंबई में बच्चों के स्कूल खोलने के बाद अब बीएमसी कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेज़ी लाने का कार्य कर रही है। मुंबई महानगरपालिका (Brihanmumbai Municipal Corporation) ने मुंबई शहर में 12-14 आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए मुफ्त वैक्सीनेशन कैम्प्स (free vaccination camps in schools) का आयोजन किया जा रहा है। ये वैक्सीनेशन कैम्प्स स्कूलों में ही स्थापित किए जा रहे हैं जिससे बच्चों को स्कूल में ही वैक्सीनेशन की सुविधा मिल सके। मिली जानकारी के अनुसार, ये कैम्प्स 23 मार्च से शुरू हो जाएंगे। (Vaccination for children in Mumbai schools In Hindi)

कम समय में अधिक बच्चों के टीकाकरण में होगी मदद

बता दें कि मुंबई में 16 मार्च से ही 12-15 आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक शहर में 3,343 से अधिक बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। बीएमसी की रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें से 95 प्रतिशत बच्चों ने प्रशासन द्वारा संचालित केंद्रों पर वैक्सीनेशन कराया। बीएमसी अधिकारियों के अनुसार, स्कूलों में कैम्प लगाने से ज्यादातर बच्चों को वैक्सीनेशन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी और कम समय में अधिक बच्चों का टीकाकरण हो सकेगा।

Another step for a healthier Mumbai! BMC proudly collaborates with @projectmumbai1 & @joshishishir to launch #AtYourSchoolDoorstep vaccination for ages 12 complete to age 14. School principals can avail of this free service by sending an e-mail on highschoolvaccination@gmail.com pic.twitter.com/wmP81bY8ml — माझी Mumbai, आपली BMC (@mybmc) March 20, 2022

12-14 वर्ष के सभी बच्चों को मिलेगी वैक्सीन की डोज

बीएमसी द्वारा एक विशेष ईमेल आईडी highschoolvaccination@gmail.com भी सर्कुलेट किया गया है और स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्कूलों में वैक्सीनेशनके लिए पात्र बच्चों की संख्या के बारे में इस ईमेल आईडी पर सूचित करे ताकि वैक्सीनेशन कैम्प का समय और तारीख निश्चित की जा सके। इसके साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूल के अधिकारियों द्वारा बच्चों के अभिभावकों भी वैक्सीनेशन के बारे में सूचित किया जा रहा है।

बीएमसी के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्ननर सुरेश काकाणी (Suresh Kakani, the additional municipal commissioner) ने कहा कि ऐसे सभी बच्चे जिनका जन्म 15 मार्च 2010 से पहले हुआ है वे सभी कोविड वैक्सीन के लिए पात्र हैं और उन्हें कोरोना का टीका लगाया जाएगा।