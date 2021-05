Black Fungus in Children: कोविड-19 मरीज़ों में इन दिनों छाया ब्लैक फंगस का खतरा अब बच्चों को भी अपनी चपेट में लेने लगा है। अहमदाबाद में ब्लैक फंगल इंफेक्शन यानि म्यूकरमायकोसिस के पहले मामले की पुष्टि हुई है। यह मामला है गुजरात के अहमदाबाद शहर का जहां, एक 13 साल के बच्चे को ब्लैक फंगस हो गया और उस बच्चे की सर्जरी भी की गयी है। मिली जानकारी के अनुसार, कोविड-19 संक्रमण के बाद होने वाले म्यूकरमायकोसिस संक्रमण से जुड़ी यह सर्जरी आसान नहीं थी लेकिन, पीड़ित बच्चे की जान बचाने के लिए उसकी सर्जरी की गयी। (Black Fungus in Children in Hindi.) Also Read - सावधान! आपके घर के इन जगहों में मौजूद है ब्लैक फंगस, होम आइसोलेशन में कोरोना मरीज रहें अलर्ट

बताया जा रहा है कि गुजरात के चांदखेड़ा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। बच्चे को कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमण हुआ था लेकिन, बाद में वह नेगेटिव भी पाया गया था। वहीं, इस बच्चे की मां को भी कोविड संक्रमण हो चुका था और उसकी मृत्यु कोविड की वजह से ही हो गयी थी। (Black Fungus in Children,first case found in Gujarat)

कोविड-19 के बाद बढ़ा ब्लैक फंगस का खतरा