Bird Flu in Haryana: कोरोना काल में एक बड़े संकट के तौर पर उभर रहे बर्ड फ्लू संक्रमण के मामले हरियाणा राज्य में सामने आ रहे हैं। राज्य के पंचकूला में एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामलों की पुष्टि होने के बाद, गुरुग्राम प्रशासन ने मंगलवार को जिले भर में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। हालांकि, जिले में अभी तक बर्ड फ्लू के संक्रमण (Bird Flu Infection) की पुष्टि नहीं हुई है। समाचार एजेंसी आईएएनएस के मुताबिक, अधिकारियों ने जानकारी दी है कि, जिले भर में निर्देश दिए गए हैं कि बीमार या मृत पक्षियों से संबंधित सूचना पशुपालन विभाग को तुरंत दी जाए। (Bird Flu in Haryana)

चिकन और अंडे के सेवन के लिए गाइडलाइन्स

गुरुग्राम के सिविल सर्जन डॉ. वीरेंद्र यादव ने बर्ड फ्लू से बचाव के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें सोमवार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बर्ड फ्लू के माहौल में पोल्ट्री उत्पादों (Poultry Product) की खरीद और सेवन में तेज़ी से गिरावट आयी है। इन अधिकारियों का कहना है कि वायरस 70 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर मर जाते हैं। इसीलिए, इस विषय पर अधिकारियों ने दावा किया कि अच्छी तरह से पका हुआ चिकन या अंडे खाने से बर्ड फ्लू संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। वहीं, प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म और पोल्ट्री व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि-

किसी भी व्यक्ति को मुर्गियों के सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए और उन्हें दस्ताने या किसी अन्य सुरक्षात्मक उपकरण का उपयोग करना चाहिए।

एडवाइजरी के अनुसार, पक्षियों के पंख और बलगम को नहीं छूना चाहिए। मुर्गियों को बाड़े में रखें। संक्रमित पक्षियों को मारा जाना जरूरी है।

सिविल सर्जन ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करना चाहिए और पक्षियों की किसी भी असामान्य मौत की सूचना मिलने पर तुरंत पशुपालन विभाग के अधिकारियों को सूचित करना चाहिए।य

पक्षियों के बलगम और पंखों से इंसानों में संक्रमण का प्रसार

मीडिया से बातचीत करते हुए डॉ. वीरेंद्र यादव ने आगाह करते हुए कहा कि, "बीमार परिदों के बलगम और पंखों से इंफेक्शन मनुष्यों में फैल सकता है। हालांकि, भारत में अभी तक पक्षियों से मनुष्यों में इस बीमारी के प्रसार का कोई मामला सामने नहीं आया है। डॉ. वीरेंद्र यादव ने कहा कि, बर्ड फ्लू संक्रमण के मुख्य लक्षण (Symptoms of Bird Flu) सामान्य फ्लू (Common Flu) जैसे ही हैं जो कि इस प्रकार हैं-

सांस लेने में समस्या

तेज़ बुखार

सर्दी-ज़ुकाम

ख़राब गला

(स्रोत–आईएएनएस, आरएचए/एएनएम)