बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में उन्हें पटना के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात की जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने खुद ट्वीट के जरिए दी है। बता दें कि इससे पहले बिहार भाजपा के नेता राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। सुशील मोदी के प्रसंशक और उन्हें चाहने वाले उनके जल्द सही होने की कामना कर रहे हैं।

Tested positive for CORONA.All parameters perfectly normal.Started with mild https://t.co/cTwCzt88DL temp.for last 2 days.Admitted to AIIMS Patna for better monitoring.CT scan of lungs normal.Will be back soon for campaigning.

