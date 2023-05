Diabetic Foot Ulcer और घाव ना भरने की समस्या है डायबिटीज में बहुत आम, BHU के शोधकर्ताओं ने ढूढ़ा पुराने घाव भरने का नया उपाय

स्टडी में यह जानकारी सामने आयी है कि जो घाव महीनों पुराने हैं और आसानी से भर नहीं रहे वे कुछ ही दिनों में ठीक भी हो सकते हैं हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि इस रिसर्च से डायबिटीज के मरीजों को खासतौर से होगा फायदा होगा। यह रिसर्च हाल ही अमेरिका में प्रकाशित हुई है।

Speedy Cure For Chronic Wound: एक नयी स्टडी में पुराने और लाइलाज समझे जाने वाले घावों को भरने के एक नये तरीके का पता चला है। यह स्टडी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा की गयी है और इसे पुराने व लाइलाज समझे जाने वाले घावों के उपचार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्टडी में यह जानकारी सामने आयी है कि जो घाव महीनों पुराने हैं और आसानी से भर नहीं रहे वे कुछ ही दिनों में ठीक भी हो सकते हैं हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि इस रिसर्च से डायबिटीज के मरीजों को खासतौर से होगा फायदा होगा। इस रिसर्च के परिणाम कुछ समय पहले ही अमेरिका में प्रकाशित हुए हैं। समाचार एजेंसी आईएएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यह रिसर्च अमेरिका के संघीय स्वास्थ्य विभाग के राष्ट्रीय जैवप्रौद्योगिकी सूचना केन्द्र में 5 जनवरी, 2022 को प्रकाशित हुआ है। (Speedy Cure For Chronic Wound In Hindi)

पुराने घाव बन सकते हैं कई स्वास्थ्य समस्याओं की वजह

बीएचयू के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के प्रमुख प्रोफेसर गोपाल नाथ की अगुवाई में हुए इस रिसर्च के परिणा बहुत ही उत्साहजनक माने जा रहे हैं जिनके बारे में बात करते हुए बीएचयू की तरफ से जानकारी दी गयी कि, किसी घाव या चोटके कारण स्किन और बॉडी सेल्स में दरार के रूप में परिभाषित किया जाता है। वहीं, पुराने घाव लगभग निरंतर रूप से संक्रमित होते रहते हैं, वहीं दूषित या गंदे घाव संक्रमण के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं। एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया से संक्रमण और बायोफिल्म निर्माण सामान्य उपचार प्रक्रिया को रोकने वाले महत्वपूर्ण कारक है।

ये घाव महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और शारीरिक बीमरियों का कारण बनते हैं, उदाहरण के लिए, दर्द में वृद्धि के कारण कार्य और गतिशीलता का नुकसान होता है। इससे संकट, चिंता, अवसाद, सामाजिक अलगाव, और विच्छेदन, यहां तक कि मृत्यु भी संभव है। पुराने घावों को एक वैश्विक समस्या माना जाता है। विश्वविद्यालय के मुताबिक पुराने घाव के इलाज के पुराने और पारंपरिक तरीके जैसे कोल्ड कम्प्रेस, सेंक देना या वैक्यूम-असिस्टेड क्लोजर डिवाइस आदि की मदद से अक्सर घाव ठीक हो जाते हैं । लेकिन, कई घावों के लिए उपचार के ये तरीके कारगर साबित नहीं हो पाते। जिससे न सिर्फ बार-बार संक्रमणहोता रहता है और घाव भी सूखता नहीं है।

स्डटी के परिणाम हैं आशाजनक

प्रो. गोपाल नाथ के नेतृत्व वाली वैज्ञानिकों की टीम ने जानवरों और नैदानिक अध्ययनों में तीव्र और पुराने संक्रमित घावों की फेज थेरेपी की है। टीम ने चूहों के घाव मॉडल में स्यूडोमोनास एरुगिनोसा के खिलाफ उनकी प्रभावकारिता भी दिखाई। टीम ने मेथिसिलिन प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस के कारण होने वाले तीव्र और जीर्ण दोनों प्रकार के ऑस्टियोमाइलाइटिस के पशु मॉडल में संक्रमण में फेज कॉकटेल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया। इसके अलावा खरगोशों के घाव संक्रमण मॉडल में भी तार से बायोफिल्म उन्मूलन देखा है।

गुप्ता एट अल (2019)में की गयी एक क्लिनिकल स्टडी और पटेल एट अल (2021) द्वारा एक अन्य अध्ययन में आशाजनक परिणाम दिखा और घावों के तेजी से भरने की दिशा में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले। दोनों अध्ययन लगभग स्पष्ट रूप से इस ओर इशारा करते हैं कि सामयिक फेज थेरेपी पारंपरिक चिकित्सा के लिए दुर्दम्य रोगियों में नैदानिक घाव भरने को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। क्रोनिक घावों में निहित बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक प्रतिरोध की स्थिति का चिकित्सा के बाहर आने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(आईएएनएस)

You may like to read