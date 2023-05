DGCI ने भारत बायोटेक की इंट्रा नेजल वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स को दी मंज़ूरी, कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज के तौर पर हो सकती है इस्तेमाल

मंगलवार को समिति ने एक बूस्टर के रूप में अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के आवेदन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। (Intranasal Covid Vaccine In India Update )

Intranasal Covid Vaccine In India Update: दवा निर्माता कम्पनी भारत बायोटेक की इंट्रा-नेजल कोविड वैक्सीन (Intranasal vaccine)के लिए तीसरे चरण के श्रेष्ठता अध्ययन और चरण 3 बूस्टर खुराक अध्ययन परीक्षण करने के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गयी। बुधवार को डीजीसीआई की विषय विशेषज्ञ समिति (एसईसी) ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी। बता दें कि वैक्सीन निर्माता ने पिछले हफ्ते इसकी मंजूरी मांगी थी। समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक एसईसी ने भारत बायोटेक (Bharat Biotech) को बूस्टर स्टडी के लिए प्रोटोकॉल जमा करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को समिति ने एक बूस्टर के रूप में अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल परीक्षण के लिए वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक के आवेदन पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। (Intranasal Covid Vaccine In India Update in Hindi.)

वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके लोगों के लिए की गयी थाी बूस्टर डोज की पेशकश

बता दें कि, हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने ऐसे लोगों के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन के बूस्टर शॉट का प्रस्ताव दिया था जिन्हें पहले से ही कोविशील्ड और कोवैक्सिन के टीके लगाए जा चुके हैं। एक सूत्र के अनुसार, भारत बायोटेक का लक्ष्य 5,000 स्वस्थ विषयों पर क्लिनिकल परीक्षण करना है, आधे या 2,500 व्यक्ति जिन्हें कोविशील्ड (Covishield) प्राप्त हुआ है और अन्य 2,500 जिन्हें कोवैक्सिन (Covaxin) दिया गया है। ( gets a nod for test as booster in Hindi)

दूसरी और इंट्रा नेसल बूस्टर डोज (Intranasal Covid Booster Vaccine)के बीच लगभग छह महीने का अंतर होगा। सूत्र ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल के बाद मार्च तक भारत में नेजल बूस्टर वैक्सीनलॉन्च होने की संभावना है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही भारत में नेजल वैक्सीन विकसित कर ली जाएगी।

