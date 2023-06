ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने करीब 20 महीने बाद सोमवार को भारत से आने वाले यात्रियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। इसके साथ ही देश ने औपचारिक रूप से कोरोनावायरस के खिलाफ भारत की स्वदेशी वैक्सीन 'कोवैक्सीन' को मंजूरी मिल गई है। अब वे भारतीय जिन्होंने कोरोना के खिलाफ 'कोवैक्सीन' का टीका लिया है वे भी बिना प्रतिबंध के ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर पाएंगे।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि, भारत बायोटेक, भारत द्वारा निर्मित कोवैक्सीन और BBIBP-CorV (Sinopharm, China द्वारा निर्मित) टीकों को किसी यात्री के टीकाकरण की स्थिति को प्रमाणित करने के उद्देश्य से 'मान्यता प्राप्त' होगी। कोवैक्सीन को लेकर दी गई यह मान्यता 12 वर्ष और उससे अधिक आयु की यात्रियों के लिए है, जिन्हें यह टीका लगाया गया है। जबकि 18 से 60 वर्ष की आयु वाले जिन्हें BBIBP-CorV का टीका लगाया गया है, वे ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर पाएंगे।