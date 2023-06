बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाने की दी अनुमति, जानिए क्या हैं ग्रीन पटाखे के फायदे

Benefits of Green Firecrackers: पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (डब्ल्यूबीपीसीबी) ने राज्य में दिवाली और अन्य त्योहारों पर रात आठ बजे से दो घंटे तक फूंकी जाने वाली 'हरी आतिशबाजी' (Green firecrackers) को छोड़कर सभी तरह की आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। निर्देश में उल्लेख किया गया है कि राज्य में केवल ग्रीन पटाखे बेचे जा सकते हैं और ऐसे पटाखों को फोड़ने की अनुमति दो घंटे- रात 8 बजे से रात 10 बजे तक होगी। दिवाली के दौरान और छठ पूजा पर दो घंटे के लिए सुबह 6-8 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 बजे तक। दिवाली पर लोग हानिकारक केमिकल्स युक्त पटाखे छोड़ते हैं, जिससे वातावरण में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है। ऐसे पटाखे सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं। ऐसे में ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति देना एक बढ़िया फैसला है। इससे सेहत को अधिक नुकसान भी नहीं होता है। आइए जानते हैं क्या होते हैं ग्रीन पटाखे और इसके फायदे (Benefits of Green Firecrackers in Hindi).....

क्या होते हैं ग्रीन पटाखे

दिवाली (Diwali 2021) आने में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं। इस बार दीपावली का त्योहार 4 नवंबर (When is Diwali 2021) को सेलिब्रेट किया जाएगा। दिवाली पर बच्चे बिना पटाखे जलाए नहीं रहते हैं। ऐसे में हानिकारक पटाखों को खरीदने की बजाय आप ग्रीन पटाखे इस बार जलाएं। ग्रीन पटाखे से प्रदूषण कम होता है। इन पटाखों को बनाने के लिए भी प्रदूषण फैलाने वाले रसायन जैसे बेरियम, कार्बन, एल्युमीनियम, पोटैशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये बेहद कम मात्रा में मौजूद होते हैं। किसी-किसी ग्रीन पटाखों में किसी भी तरह का रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है।

ग्रीन पटाखे के फायदे (Benefits of Green Firecrackers)

ग्रीन पटाखे में नुकसानदायक केमिकल अधिक नहीं होते हैं, इसलिए वायू प्रदूषण अधिक नहीं होता है।

ये वातावरण फ्रेंडली होते हैं। इन्हें सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले हवा प्रदूषण को कम करने के लिए बनाया जाता है।

ये पटाखे दूसरे केमिकल युक्त पटाखों की तुलना में 30-40 प्रतिशत कम प्रदूषण वातावरण में फैलाते हैं।

ये पटाखे ध्वनि प्रदूषण भी कम करते हैं।

हालांकि, इनकी साइज तो छोटी होती है, लेकिन इनकी कीमत अधिक होती है।

ग्रीन पटाखे आप मार्केट और ऑनलाइन, दोनों से ही खरीद सकते हैं।

पार्टिकुलेट मैटर में 30-35% की कमी रहती है।

भाप छोड़ती है और हवा को डस्ट सप्रेसेंट के रूप में छोड़ती है।

इन पटाखों में से राख अधिक नहीं निकलता है।

