साइंस ने भी माना 'हर एक फ्रेंड जरूरी होता है', जानें सेहत के लिए दोस्ती के फायदे

Friendship benefits: दोस्त सिर्फ आपको मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद ही नहीं करके बल्कि, सेहतमंद रहने में भी साथ निभाते हैं।

दोस्ती हर किसी के लिए जरूरी है। दोस्तों के साथ सिर्फ आपका मन ही नहीं लगता बल्कि, आप मानसिक और शरीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं। ये हम नहीं बल्कि, साइंस भी मानता है। जी हां, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी (American Psychological Association’s Journal of Personality and Social Psychology), में प्रकाशित नए शोध के अनुसार एक पुराने दोस्त के साथ फिर से जुड़ना जिससे आपने संपर्क खो दिया है, एक चुनौती की तरह लग सकता है, लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। विज्ञान वास्तव में कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे स्ट्रेस, एग्जायटी और अकेलापन दूर होता है। इसके अलावा आप रिलैक्स महसूस करते हैं और आपको अच्छा लगता है। इसके अलावा भी दोस्ती के फायदे (benefits of having friend in life) बहुत कुछ कहता है आइए जानते हैं। फिर जानेंगे सेहत के लिए दोस्ती के फायदे।

दोस्ती को लेकर क्या कहती है ये स्टडी?

अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के जर्नल ऑफ पर्सनैलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित इस शोध में अचानक से दोस्तों से मिलने और बातचीत करने के फायदे के बारे में बताया है। शोध में 5900 से अधिक प्रतिभागियों को जोड़ा गया और उनसे जाना गया कि उन्हें अचानक से अपने पुराने दोस्ते से मिलने और बात करने पर कैसे लगता है। इससे जुड़े 13 प्रयोगों के परिणाम इक्ट्ठा किए गए। इन प्रयोगों को करने वाले शोधकर्ता यह परीक्षण करना चाहते थे कि क्या लोग सटीक भविष्यवाणी करते हैं कि उनके सामाजिक संपर्क उनके लिए कितना फायदेमंद है। शोध बताते हैं कि इससे लोग अंदर से बहुत खुश हुए और इसने उनके अंदर से अकेलेपन और एंग्जायटी की फिलिंग को कम किया।

सेहत के लिए दोस्ती के फायदे- friendship benefits for health

1. दोस्त आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं-Good for Physical health

यह पता चला है कि स्वस्थ संबंध वास्तव में अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। दोस्तों के करीबी होने से आपका बीपी हाई नहीं होता और अंदर से बेहतर महसूस करते हैं। इससे आपको अचानक से दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा नहीं होता। इसके अलावा मजबूत सामाजिक संबंध होने से अकेलेपन की भावना भी कम हो सकती है। साथ ही शोध बताते हैं कि मजबूत रिश्तों वाले लोगों में मृत्यु का जोखिम आधा होता है।

2. फ्रेंड्स आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं-Good for emotional health

अगर आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, तो आपके दोस्त आपको इससे बाहर आने में मदद कर सकते हैं। दरअसल, दोस्त इसका कोई उपाय बताते हैं या फिर मुश्किल समय को काटने में मदद करते हैं। हाई स्कूल के छात्रों के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग उदास थे, उनके खुश दोस्त होने पर उनके ठीक होने की संभावना दोगुनी थी। इसी तरह, बच्चों में अवसाद विकसित होने की संभावना हुई है। इससे आप भी खुश और इमोशनली मजबूत रहेंगे।

3. दोस्त तनाव दूर करने में मदद करते हैं-Stress relieving

हर कोई तनावपूर्ण घटनाओं से गुजरता है। अगर आप जानते हैं कि आपके पास ऐसे लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, तो आपको कठिन समय को तनावपूर्ण मानने की संभावना कम हो सकती है। दोस्तों के साथ समय बिताने से भी तनाव कम हो सकता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार,सामाजिक संबंध तनाव के स्तर को कम करने में मदद करते हैं, जो हृदय की धमनियों, आंत के काम काज, इंसुलिन और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना कोर्टिसोल के उत्पादन को कम करता है और तनाव से बचाता है।

4. दोस्त आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं-Increases self confidence

हर किसी को आत्म-संदेह और असुरक्षा होती है। लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत। ऐसी स्थिति से दोस्त आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आपको खुश रहने का तरीका बताते हैं। वो आपको अपने फैसलों के लिए मोटिवेट करते हैं जिससे आपको हिम्मत मिलती है।

You may like to read

5. अच्छी आदतों को बढ़ावा देते हैं दोस्त-Motivates you for good habits

दोस्ती आपको जीवनशैली में बदलाव करने में मदद कर सकती है जो आपकी भलाई पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, आपके मित्र बेहतर खाने और ज्यादा एक्सरसाइज करने मेंआपकी मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, जब लोग किसी दोस्त के साथ ऐसा करते हैं तो वे अधिक प्रेरित होते हैं और वजन घटाने या एक्सरसाइज करते हैं। जिससे सब अच्छा हो जाता है।