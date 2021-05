Ban on Weddings in Bhopal: कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का असर ंदेश के हर हिस्से में व्यापक स्तर पर देखा गया है। इसीलिए, सोशल डिस्टेंसिग के नियमों को सख्त कर दिया गया है। वहीं, लोगों की भी़ड़ इकट्ठी ना हों, उसके लिए पब्लिक मीटिंग्स, समरोहों, त्योहारों के जश्न और यहां तक कि शादियों के लिए समय-समय पर नये नियम बनाए गए हैं। जहां अलग-अलग राज्यों में शादी और अंतिम संस्कार जैसे अवसरों के लिए 20-50 लोगों के जमा होने की अनुमति दी गयी है। लेकिन, अब भोपाल में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए विवाह समारोहों पर कुछ दिनों के लिए पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है। (Ban on Weddings in Bhopal in Hindi) Also Read - Free Covid Treatment in MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, राज्य के प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज

भोपाल में 17 मई तक नहीं होगीं शादियां

मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में 17 मई तक विवाह समारोह आयोजित करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार (Coronavirus Transmission) को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए उपायों में से एक है। जिला प्रशासन ने आम जनता से इस साल मई में इस तरह के आयोजन नहीं करने का आग्रह किया है।

भोपाल के जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया (Bhopal District Magistrate Avinash Lavania) ने 17 मई तक जिले में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किया है और साथ ही शादी के कार्यक्रमों की अनुमति देने पर रोक लगा दी है।

अंतिम संस्कार के लिए भी व्यक्ति सीमा तय

राज्य सरकार ने कोविड -19 संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए इस साल मई में पूरे मध्य प्रदेश में विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया है। (Ban on Weddings in Bhopal) लावनिया ने लोगों से अपील की है कि वे सभी सामाजिक आयोजनों सहित विवाह समारोहों को स्थगित करें और कोविड -19 संक्रमणों के बीच सीमित संख्या में लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार करें।

