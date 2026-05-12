हंतावायरस प्रभावित शिप से आए 6 लोगों को क्वारंटाइन करेगा अस्ट्रेलिया

हंतावायरस मुख्य रूप से चूहों के जरिए इंसानों में फैलता है। अच्छी खबर यह है कि यह इंसान से इंसान में नहीं फैलता या दुर्लभ है, यानि कि संक्रामक रोग नहीं है।

Written By: Rashmi Upadhyay | Published : May 12, 2026 9:15 AM IST

Hantavirus

हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने एक क्रूज शिप से आए 6 लोगों को क्वारंटाइन करने का सख्त फैसला लिया है। वैसे तो हंतावायरस एक रेयर डिजीज है जो चूहों से फैलती है और अब तक इसके आंकड़े डराने वाले नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर के देश इसे लेकर काफी गंभीर हैं। ऑस्ट्रेलिया का यह कदम इसी सावधानी का हिस्सा है ताकि यह वायरस फैलने न पाए।

क्या है पूरा मामला?

जिस क्रूज शिप पर ये यात्री सवार थे, वहां हंतावायरस का संक्रमण पाया गया था। जैसे ही यह जहाज ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया। क्वारंटाइन किए गए लोगों में चार ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, 1 स्थायी निवासी और एक न्यूजीलैंड का नागरिक शामिल है। इन सभी को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बुल्सब्रुक सेंटर में रखा गया है, जिसे विशेष रूप से ऐसी स्थितियों के लिए तैयार किया गया है।

आखिर हंतावायरस है क्या?

हंतावायरस मुख्य रूप से चूहों के जरिए इंसानों में फैलता है। अच्छी खबर यह है कि यह इंसान से इंसान में नहीं फैलता या दुर्लभ है, यानि कि संक्रामक रोग नहीं है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वायरस चूहों के मल-मूत्र या उनकी लार के संपर्क में आने से फैल सकता है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते।

Disclaimer: इस आर्टिकल में दी गई जानकारी केवल आपकी जागरुकता के लिए हैं। अगर आपको कोई खास लक्षण महसूस हो तो परेशान न हो, समय पर डॉक्टर को दिखाकर जांच कराएं।

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