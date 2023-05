वैज्ञानिकों का दावा,अस्थमा की दवा कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को रोकने में सक्षम, संक्रमण पीड़ितों के इलाज में आ सकती है काम

यह दवा अमेरिका की दवा और खाद्य नियामक संस्था एफडीए से अनुमोदित दवा है और पिछले 20 वर्षों से बाजार में उपलब्ध है।

Montelukast For Covid Treatment: कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिहाज से अस्थमा की एक दवा को मददगार पाया गया है। भारतीय विज्ञान संस्थान या आईआईएससी (The Indian Institute of Science (IISc) के शोधकर्ताओं ने एक नयी स्टडी के आधार पर दावा किया है कि अस्थमा की एक दवा कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को रोकने में कारगर पायी गयी है। आईआईएससी की तरफ से सोमवार को जारी की गयी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी कि 'मोंटल्यूकास्ट' (Montelukast) नाम की यह दवा अस्थमा यानि दमे के मरीजों को दी जाती है। साथ ही इसका इस्तेमाल हे फीवर ( Hay Fever) और हाइव्स ( Hives) से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए भी किया जाता है। विज्ञप्ति के अनुसार यह दवा अमेरिका की दवा और खाद्य नियामक संस्था एफडीए से अनुमोदित दवा है और पिछले 20 वर्षों से बाजार में उपलब्ध है।

कैसे करती है यह दवा असर

आईआईएससी की यह स्टडी जर्नल ईलाइफ में प्रकाशित की गयी है। स्टडी के दौरान पता चला कि यह दवा कोरोना वायरस के प्रोटीन एनएसपी1 के एक अंतिम सिरे यानी 'सी टर्मिनल' से मजबूती से जुड़ जाती है। यह उन पहले वायरल प्रोटीन में से एक है, जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। यह प्रोटीन राइबोजोम से जुड़ सकता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के भीतर होती है और वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है। इसके चलते पीड़ित मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमताकमजोर हो जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनएसपी1 पर फोकस करने से कोरोना वायरस के कारण होने वाले नुकसान का प्रभाव कम किया जा सकता है।

समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार, शोधकर्ताओं ने एफडीए से अनुमोदित 1,600 दवाओं की स्क्रीनिंग की थी ताकि एनएसपी1 से तेज जुड़ने वाली दवा का पता लगाया जा सके। उन्होंने इस तरीके से 12 दवाओं को शॉर्टलिस्ट किया, जिनमें से मोंटल्यूकास्ट और एचआईवी की दवा साक्वि नाविर भी शामिल है। स्टडी में पाया गया कि यह दवा लंबे समय तक प्रोटीनसे जुड़ी रहती है।

TRENDING NOW

(आईएएनएस)

RECOMMENDED STORIES